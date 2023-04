Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Adam Kupsik

Techniczny: Albert Różycki



Komentarze (65)

+ dodaj komentarz

dodaj

Maverick - 8 minut temu, *.vectranet.pl Czy kosmiczny mecz???Tego bym nie powiedział.Napewno interesujący.Ale czy z,,zawrotną predkoscią"? Nie sądzę.Można powiedzieć ze Legia zagrała z rakowem tak jak Czesi z Polakami.Bardzo dobra postawa Josue zwłaszcza w 1 połowie. Bo w 2 giej trochę już siadł.Dobrze zagrali skrzydłowi oraz,,man of the match"czyli Augustyniak, mimo że to nie jego pozycja.Cieszy to ze Pekhart strzela a może martwić to ze pod forma są Baku Carlitos oraz Pich na których liczyłem.Nie mniej jednak słowa uznania dla trenera oraz piłkarzy,bo spodziewałem się nawałnicy ze strony rakowa.Tymczasem drużyna ta albo wyszła na murawę wystraszona albo ich trener wystraszył się wielkiej legii przyjmując wariant defensywny.Jeśli tak ma grać w przyszłym sezonie mistrz polski to raków absolutnie powinien sobie odpuścić walkę o to trofeum.Juz Lech bardziej zasługuje na to miano.Bo w tej chwili jest to drużyna która nie przynosi wstydu w europie. odpowiedz

Wyrwikufel - 25 minut temu, *.vectranet.pl Dobry mecz Legii.Nie spodziewałem się tak łatwego zwycięstwa nad Rakowem. Mistrz w zasięgu ręki. odpowiedz

Lao - 1 godzinę temu, *.netfala.pl W tym meczu to była Legia jaką chcemy oglądać zawsze. Na plus wszyscy poza .... Josue, wstrzymuje akcje, spowalnia, strzela na pałę. Jeśli on ma tak dalej się prezentować, to niech idzie precz. Nasi pokazali Rakowowi gdzie ich miejsce. Jak oni chcą myśleć o grze w rozgrywkach poza naszą kopaną, jak obsrali zbroję (nie licząc może kilkunastu minut drugiej połowy) dziś totalnie. Papszun też został tym meczem sprowadzony na ziemię, reprezentacja to dla niego są zdecydowanie za wysokie progi. Co by nie było, nasza gra dzisiaj zdecydowanie na bardzo duży plus, oby tylko tak dalej. odpowiedz

Piter - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I znowu się zacznie pie...ole nie że tylko mistrzostwo itd. Rozbudzenie nadziei, na coś, co nie nastąpi. odpowiedz

grev - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Najlepsi teraz, gwarantujący jakość: Hładun, Nawrocki, Augustyn, Mladenovic, Wszołek, JOSUE, Pekhart. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.207.62 @grev: Tak, tak zwłaszcza Nawrocki był dziś bardzo dobry ???? odpowiedz

Siwy - 1 godzinę temu, *.sky.com Drużyna dziś była drużyną!Brawo panowie! odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.207.62 Brawo Bartek Slisz. Forma idzie w górę. Z każdym meczem lepszy! odpowiedz

int - 1 godzinę temu, *.206.171 BRAAAAWO.

odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl Brawo drużyna, Brawo kibice. Najlepszy na placu Muci Ernest, najgorszy tradycyjnie bezproduktywny i nerwowy w swoich poczynaniach Slisz.... odpowiedz

Yaro. - 1 godzinę temu, *.207.62 @Trener Bramkarzy: Chyba inny mecz oglądałeś albo Ci koledzy opowiadali lub pierniczysz tak z pprzyzwyczajenia. Slisz był jednym z najlepszych na boisku. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Trener Bramkarzy: skoro uważasz że Ślisz był najgorszy to albo ogladales inny mecz.. albo ch.. znasz się na piłce. Od kilku spotkań akurat Ślisz robi kawał dobrej roboty. odpowiedz

Elo - 26 minut temu, *.virginm.net @(L): Slisz odpowiedz

chrisSiekierki - 1 minutę temu, *.vectranet.pl @Trener Bramkarzy: Brednie gadasz kolego. Slisz był jednym z najlepszych na boisku. odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Taktycznie wreszcie Runjaić pokazał wyższość w hicie. Mentalnie Legia też bardzo mocna. Nic tylko się cieszyć.

Na pewno mecz był kapitalny jak na ogólny spacerowy poziom tej ligi - rzadko się takie mecze zdarzają. Była intensywność, były pressingie, kontry, gole z wrzutek, no było wszystko by widza zadowolić. Zdecydowanie mecz sezonu. Wykorzystała Legia brutalnie wszelkie słabości Rakowa, gdy się odkrywają przy wysokim pressingu. O to chodzi, nie żeby tylko wykopywać na oślep jak kadra michniewicza, ale by umieć ukuć rywala w dupe, nawet gdy cię spycha na własną połowę. Drużyna Runjaicia to pokazała dziś idealnie.

Polską ligę się lepiej ogląda niż kadrę na pewno. Dużo lepiej nawet.

Bramek powinno być więcej dla Legii ale zabrakło zimnej krwi i precyzji i może siły bo te strzały niektóre były słabiutkie, a gdyby mocniej pouderzali to pewnie by powpadały.



Ogólnie podsumowując jestem zadowolony z meczu. Raków mimo że ma jakość to wiele nie pokazał, posiadał sobie piłkę i tyle, nic z tego nie wynikał. Wszelkie groźne akcje robiła im Legia a to podając im piłkę we własnym polu karnym, albo jak Slisz źle przyjął i prawie karnego zrobił. Raków sam nie wiele był w stanie stworzyć. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl To chyba najlepszy do tej pory mecze ekstraklasie, przynajmniej który widziałem (a oglądam ich sporo). Po cichu liczyłem na wygraną bez straty gola, ale wynik i gra przeszły moje oczekiwania. Bałem się po szybko straconej bramce na 1:2 że powtórzy się mecz z Widzewem. Na szczęscie, nasi "odrobili lekcję". A Raków? Cóż, zapewne stawka spotkania ich sparaliżowała. Zbyt dużo takich meczów nie grali.



To prawda, że tem mecz niczego nie zmienia, ale....zapewnia emocje do końca. Takie zwycięstwo z pewnością podbuduje zespół prze którym bardzo ważne mecze w Kaliszu i Warszawie (z Lechem).



Jednym słowem - bardzo, bardzo duże brawa!!! odpowiedz

grev - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Paczkomat z normalnym kibicem/obserwatorem to można podyskutować. Wszyscy chcemy, i wymagamy, żeby Legia dominowała. A skoro tak, to musimy mieć ofensywnych obrońców. Ribeiro ma swoje ograniczenia w obronie, ale Legia ma dominować! A on lubi (i chyba umie) atakować. A poza tym wydaje się, że lubi miejsce w którym jest. Jego początek w Legii był duuużo słabszy niż teraz.

odpowiedz

Paczkomat - 48 minut temu, *.plus.pl @grev: do przodu najlepiej ciągnie Augustyniak. Ma najlepsze wyprowadzenie piłki w lidze. Yuri niestety ma tylko jedną nogę a jak mu zamkną lewą stronę to się gubi. Josue niby też tylko lewa, ale krawaty nią wiąże. Zresztą inna pozycja. Na środku trudniej „zamknąć” gościa, niż przy linii. odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Bez przesady, to tylko Raków... Zagraliśmy w pierwszej połowie (do straty bramki) świetnie, potem poprawnie. Legia ma najlepszy skład w Polsce, więc jak gra poprawnie, to goli resztę ligi. Dzisiaj Josue pokazał wielką klasę , to najlepszy gracz naszej ligi. Pozostałe grajki dobre, albo bardzo dobre. Dla piłki dobrze , że enerdowski styl dzisiaj poległ. Piłka to nie bieganie, to gra ! odpowiedz

Legia to my - 2 godziny temu, *.173.205 To była moc!!!Poprosimy o powtórkę w finale PP!!! odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl Mecz- którego nie powstydziły by się mocniejsze od naszej ligi...brawa dla obydwu drużyn... odpowiedz

Matt - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Po raz kolejny to powtórzę - szacunek Panie Pekhart. Bardzo lubię zawodników, którzy gwarantują pewien poziom, robią swoje i nie rżną gwiazdy. odpowiedz

ursus - 2 godziny temu, *.vectranet.pl co z tego, jak za tydzień z ogórami na wyjeździe zremisują, albo przegrają. odpowiedz

McA - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @ursus : idź marudzić gdzie indziej. Wieczny malkontent

odpowiedz

Gepard - 2 godziny temu, *.aster.pl jakby Legia wszystko wygrywała do końca to jest szansa

Raków jeszcze ma mecze z Leszkiem , Widzewem (może postawią się jak Legii) odpowiedz

Wachtel - 3 godziny temu, *.chello.pl Wielkie brawa za emocje!!! Pieknie odpowiedz

Paczkomat - 3 godziny temu, *.plus.pl Brawo i wielkie gratulacje! Wygrać przekonywująco z Rakowem, to jest naprawdę duży sukces. Ale..... jeśli Kosta dalej będzie z uporem wystawiał Ribeiro, to się niestety na tym przejedzie. Dziś zawalił tylko jedną bramkę, ale ma problemy z wyprowadzaniem piłki i z kryciem. A do tego w parze z Mladenem są jednowymiarowi, jednonożni i bardzo elektryczni. Ja wiem, że fajnie jest wymyślić piłkarzowi nową pozycję, fajnie to brzmi, nowatorsko, ale sorry, z Ribeiro nie jest dobry stoper. To ledwie przeciętny wahadłowy lub boczny obrońca. Jeśli Runiaić postawi na trójkę Jędza, August, Maik, jestem spokojny o sukcesy. odpowiedz

Prg - 2 godziny temu, *.aster.pl @Paczkomat: co za bzdura odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.plus.pl @Prg: na spokojnie przyjrzyj się jego grze, kolego. odpowiedz

BRL - 2 godziny temu, *.chello.pl @Prg: ale środek Augustyn - Jędza - Maik jest sensowny - niech konkurują odpowiedz

Gangsta - 3 godziny temu, *.plus.pl Gulgoi z 9 punktów z miej szyliśmy do 6 odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl Najlepszy mecz chyba Legii w sezonie!!! Wspaniały nasz mecz wspaniałe 3 punkty i wspaniałe odrodzenie naszych zawodników.... prawie wszystkich!!! No to teraz kiełbasy do góry i golimy następnych f....... Trzymajcie teraz fason po tym meczu a nie wiadomo co się wydarzy....I tylko LEGIA LEGIA WARSZAWA!!! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki! Dzisiaj mecz zaje....y. Jazda dalej na pełnej k. Utarło się nosa trochę Rakowowi.. hehe. Człowiek kibicuję LEGII całe życie a dla takich meczów się żyje! Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Mordziaty - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Piekny mecz. Piekna chwila i piekne emocje! Dziekuje! odpowiedz

Legion56 - 3 godziny temu, *.plus.pl Legia is come back!

odpowiedz

grev - 3 godziny temu, *.inetia.pl Na taki mecz czekałem od...... Leśnodorskiego? BRAWO, już bez złośliwości. Tego oczekuję od każdego piłkarza który przychodzi do Legii. Zaangażowanie, jakość, odporność psychiczna. Banan na gębie po tym meczu. odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @grev: ty młody jesteś i chyba niewiele oglądasz , a na pewno niewiele widziałeś, ale pozdrawiam - LEGIA MISTRZ ! odpowiedz

grev - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @olew: 43 lata. Młody? Dziękuję:) Wdziałem dużo. Widziałem Legię na zasolonym boisku w 1/4 finału LM, później te dwa debilne mecze z Widzewem, dominację Wisły, korupcję, i ostatnią dekadę, gdzie rządzimy. To niewiele:) Jakieś 30 lat mojego życia:), ale pozdrawiam - LEGIA MISTRZ ! odpowiedz

olew - 1 minutę temu, *.vectranet.pl @grev: Jednak młody, KAZIKA nie widziałeś, Gadochy, Okonka, Kusty, Dziekana. Wierzaj mi Legia to była kiedyś klasowa drużyna. A to jeszcze długo nie wróci . Dzisiaj zagrali nieźle, ale mogą grać znacznie lepiej, a po letnich transferach - to może być silna drużyna. Legia Mistrz ! pozdrawiam serdecznie. odpowiedz

LucGar - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ernest w formie imponuje na boisku ???????? odpowiedz

fan1956 - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Co drukarnia popuściła w majty, a tfu dzieciaku. odpowiedz

Gangsta - 3 godziny temu, *.plus.pl Witam bracia dziś meczu nie oglądałem.Ale wynik cieszy .nie wiem jak gra.ale najważniejsze że wracamy do gry o tytuł ???? odpowiedz

Gulgoi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Gangsta : Z 12 punktów jest 9 i szanse na tytuł są takie same jak wcześniej i są małe. Raków mógł sobie pozwolić na tą porażkę i kompletnie nic się nie zmienia kto ma pierwsze miejsce. Zresztą zobaczymy na koniec sezonu czy po ewentualnej grze w pucharach będzie kolejna kopromitacja a ewentualne transfery nie będą trafione i kolejny raz liga będzie kulała przez puchary. odpowiedz

Artur - 3 godziny temu, *.orange.pl @Gulgoi : Ja myślałem, że z 9 punktów straty, zrobiło się 6. Jak masz problem z liczeniem to zapraszam do szkoły podstawowej. odpowiedz

EM - 3 godziny temu, *.chello.pl @Gulgoi : Kolego, zamiast 9 jest 6 a to nie jest bardzo dużo. Myślę że będzie ciężko, ale w naszej kopanej potrzebne jest tylko/aż zaangażowanie. Jak się utrzyma ten poziom zaangażowania co dzisiaj to jest szansa na dużą liczbę punktów. A do zdobycia jeszcze 24 (L) odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Brawo drużyna. Dobra gra piłką,była walka. Coraz lepszy Slisz.Drewniany Pekhart lepszy niż Rosołek, Carlitos i Kramer razem wzięci.

Gratulacje. odpowiedz

Robin(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Pierwsza połowa szacunku przyjemnie było to oglądać była walka była dominacja na boisku i tak chciało byś się żeby grali zawsze.

Natomiast 15 pierwszych minut drugiej połowy to co kryminał piłkarski dosłownie to co wyprawiali to tylko fart a, w zasadzie mega fart ich ocalił od utraty brami a nawet bramek. Dobrze, się się otrząsnęli bo już było za pewni siebie bramka na 3-1 Wszołka to jak na treningu dosłownie.

Zostało 8 Kolejek i 6 punktów straty szanse są ze Raków te punkty zgubi pod presją oby kolejne mecze były jak pierwsza połowa w wykonaniu Legii walczymy do końca.

odpowiedz

Mario - 3 godziny temu, *.227.34 Nareszcie widać ambicję, zaangażowanie, team spirit.

Oby tak dalej, po obydwa trofea! odpowiedz

Rybasocho - 3 godziny temu, *.orange.pl Brawo drużyna ! Potrzebne zwycięstwo. Widać radość z gry czy radość po golu. Wyglądałoby idealnie gdyby nie potrzebna zadyszka czy też rozkojarzenie ale ogólnie pozytywnie. Oby tak dalej. DO KOŃCA (L) odpowiedz

Sarcastico - 3 godziny temu, *.inetia.pl Ku...a szkoda tych remisów z Cracovią i Widzewem... Byłyby 2 punkty straty. odpowiedz

Drukarnia Warszawa - 3 godziny temu, *.plus.pl Komiczny mecz. Ewidentny faul Slisza, i rzut karny dla Rakowa. A nie, przepraszam. Raków gra przeciwko Legii, która chce być mistrzem. No to nie ma karnego. Jak zwykle, gdy Legii są potrzebne punkty. odpowiedz

Artur - 3 godziny temu, *.orange.pl @Drukarnia Warszawa: Psy szczekają, karawana jedzie dalej odpowiedz

Ibiza - 3 godziny temu, *.chello.pl @Drukarnia Warszawa: następny sezon z Panem Kossakowski, masz pewny wyjazd odpowiedz

Artur - 3 godziny temu, *.orange.pl @Co to jest Raków? : Przecież to jakiś cymbał, który widział tylko nadepnięcie Slisza, które było ale nie zamierzone bo nie mógł powstrzymać nogi i musiał ją gdzieś postawić, do tego pierwszy kontakt był z piłką odpowiedz

PedroS-c - 3 godziny temu, *.chello.pl @Drukarnia Warszawa: Jesteś de bilem , który za pomocą Legii próbuje wyleczyć swoje kompleksy... odpowiedz

13 - 3 godziny temu, *.122.92 @Drukarnia Warszawa: a tak w ogóle to wydaje mi się że Pan sędzię to polował na tego karnego... Więc tak, drukują ale dla każdego tylko nie dla Legii. odpowiedz

Azteck - 3 godziny temu, *.mm.pl @Drukarnia Warszawa: jaki karny doucz się. odpowiedz

L fan - 3 godziny temu, *.chello.pl @Drukarnia Warszawa: Ty jesteś drukarnia ale chyba z Częstochowy wracaj do siebie odpowiedz

singspiel - 3 godziny temu, *.4.149 @Drukarnia Warszawa: wytrzeźwiej. po zagraniu wpadł na rywala. najniższy wymiar kary. mogła Legia wyżej obić medalików odpowiedz

eLo - 21 minut temu, *.chello.pl @Drukarnia Warszawa: zamknij ryj najman odpowiedz

Redi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dziś się super patrzyło na walczących zawodników, trochę te podania do bramkarza irytowały, ale po za tym ciężko się do czegoś przyczepić. Taka Legię chciałbym oglądać w każdym meczu do końca sezonu, brawo odpowiedz

Rysio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Wygrali,tylko co z tego.... chyba, że Raków złapie teraz doła... odpowiedz

Artur - 3 godziny temu, *.orange.pl @Rysio: Raków teraz poczuje oddech, nie wytrzyma presji i bedzie gubić punkty. Legia do ostatniej kolejki musi grać swoje, wygrywać i nie oglądać się na innych. Będzie dobrze. Mocno Legia odpowiedz

Kiełbasy w górę Wujo Wójcik - 3 godziny temu, *.151.150 Kiełby w górę sterczały cały mecz i są efekty - raków dojechany! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.