Bramki z meczu Legia - Raków

CO ZA MECZ ❗???? Najpierw cudownie rozegrana akcja @LegiaWarszawa i gol Augustyniaka, chwilę później @Rakow1921 odpowiada za sprawą Nowaka! ???? ???? Odpalajcie szybko CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cjXnBgkuOv pic.twitter.com/evvCR4exMW

W meczu na szczycie Legia pokonała Raków i zmniejszyła stratę w tabeli do 6 punktów. Poniżej bramki z meczu.

Robert Szenfeld - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Raków dziś rozsmarowany jak g***o po pastwisku. odpowiedz

