Hładun: Jestem w najlepszej formie od lat

Sobota, 1 kwietnia 2023 r. 20:22 Bartosz Kuciński, źródło: sport.tvp.pl

- Każdy był mocno skoncentrowany na meczu, wszyscy wykonali swoją robotę. Mieliśmy jedno nieporozumienie i z tego była dobra okazja dla rywala, ale tak ogólnie zagraliśmy bardzo dobrze - powiedział po spotkaniu z Rakowem Częstochowa Dominik Hładun.



- W drugiej połowie się cofnęliśmy, na szczęście potem super poszliśmy z kontrą, strzeliliśmy bramkę na 3-1, uspokoiliśmy grę i utrzymaliśmy wynik do końca. To na pewno był dobry mecz, bo każdy wykonał wszystkie założenia, jakie mieliśmy. Cieszymy się, że w lidze zostają emocje, dalej gonimy lidera. Teraz przybliżyliśmy się na sześć punktów, więc na pewno do końca tego sezonu będą emocje.









- Mieliśmy serię bez porażek i Raków też ją miał. Chyba tylko remis uratowałby obie te passy, ale na szczęście wygraliśmy. Trener jest szczęśliwy, bo wykonaliśmy swój plan. Szkoda trochę tej straconej bramki, bo strzeliliśmy na 2-0, a zaraz kontra i dostaliśmy na 2-1. Zaczęła się nerwówka, ale utrzymaliśmy i strzeliliśmy jeszcze jedną bramkę.



- Przed przyjściem do Legii w głowie miałem to, że chciałbym grać w takich meczach. Na początku nie grałem, ale teraz wszedłem, wygrywamy i cieszę się tą chwilą, że jestem tu i pomagam drużynie.



- Wiadomo, że decyzja o moim powrocie na ławkę należy do trenera, ale wydaje mi się, że nie daję wielu argumentów za tym, żebym usiadł na ławce. Trzeba szanować decyzje trenera, ale wydaje mi się, że jestem teraz w najlepszej formie od lat.