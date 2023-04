Oceny legionistów za mecz z Rakowem

Najwyższą notę za sobotni mecz z Rakowem Częstochowa przyznaliście Rafałowi Augustyniakowi. Występ obrońcy oceniliście na 5,4 w skali 1-6. Minimalnie niższą notę uzyskał Paweł Wszołek - 5,3. Wszyscy pozostali zawodnicy także otrzymali pozytywne oceny. W sumie oceniało 1625 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 4,4.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Maciej - 17 minut temu, *.123.60 naprawdę świetny mecz ze świetnym rywalem. To jak gra i punktuje Raków, znamy z czasów Wisły Kraków, a nawet Lech w swojej prime formie im nie dorównuje, tym bardziej trzeba uszanować ten wynik i grę, a bramki w tym meczu to truskaweczka na torcie odpowiedz

Wierny Kibic - 20 minut temu, *.chello.pl Augustyniak TOP transfer. Trzeba też zatrzymać Josue ale znając Miodka to go sprzeda. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.