Legia druga w VI turnieju MP w Lublinie

Dziś w Lublinie rozegrano szósty w tym sezonie turniej mistrzostw Polski w rugby 7 kobiet i po raz szósty na drugim miejscu rywalizację zakończyły zawodniczki Legii Warszawa. Legionistki w finale przegrały z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk 0-34. Nasz zespół walczył, stawiał opór, ale gdańszczanki wykorzystały wszystkie błędy naszych zawodniczek. Zdecydowanie bardziej zacięty przebieg miało grupowe spotkanie obu drużyn. Biało-Zielone w klasyfikacji generalnej mają na swoim koncie komplet, 180 punktów. Legionistki są drugie z 168 pkt. na koncie i sporą przewagą nad resztą stawki. Do końca sezonu pozostały dwa turnieje - 15 kwietnia w Gdańsku oraz 20 maja w Warszawie.

