7-10.04: Weekendowy rozkład jazdy

Piłkarze Legii ligowe spotkanie rozegrają w lany poniedziałek w Legnicy - na Dolny Śląsk uda się kilkusetosobowa grupa fanów naszego klubu. W Wielką Sobotę koszykarze Legii zagrają w Gliwicach z GTK - transmisja na platformie Emocje.TV. W sobotę zachęcamy do wspierania futsalistów, którzy o 17:00 w hali przy ul. Gładkiej 18 podejmować będą Clearex Chorzów. Bilety do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl, transmisja spotkania w TVP Sport. Rozkład jazdy: 07.04 g. 20:00 Roda Kerkrade - FC Den Haag 08.10 g. 12:00 Legia II Warszawa - Broń Radom [LTC] 08.10 g. 12:00 WKS Rząśnik - UWKS Legia Warszawa [A klasa][Rząśnik, ul. Wyszkowska 50B] 08.10 g. 15:00 Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 08.10 g. 15:30 GTK Gliwice - Legia Warszawa [kosz] 08.10 g. 17:00 Legia Warszawa - Clearex Chorzów [futsal, ul. Gładka 18] 08.10 g. 20:00 Stal Rzeszów - Zagłębie Sosnowiec 10.04 g. 17:30 Radomiak Radom - Raków Częstochowa 10.04 g. 20:00 Miedź Legnica - Legia Warszawa

LW - 1 godzinę temu, *.orange.pl Miedz 1-3 LEGIA .! "L" !!! odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.orange.pl Radomiak 2-1 Rakow odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.orange.pl Stal Rz. 1-2 Zaglebie S. odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wisla P. 1-1 Olimpia E odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.orange.pl LEGIA II. 3-1 Bron R.! "L" !!! odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.orange.pl Roda Kerkrade 2-2 FC Den Haag odpowiedz

