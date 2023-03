Underground Boxing Night 2 już w sobotę

Piątek, 31 marca 2023 r. 18:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sporym zainteresowaniem cieszy się druga edycja Underground Boxing Night, która odbędzie się na Forcie Bema już w najbliższą sobotę, 1 kwietnia. W ringu o wymiarach 3x3 metra, który będzie ogrodzony snopkami siana, będzie można zobaczyć kolegów z trybun przy Łazienkowskiej, a także z zaprzyjaźnionych ekip. Wydarzenie to inspirowane jest podziemnymi walkami, podczas których nikt nie może być pewien wygranej.



Jako, że wyprzedane zostały już wszystkie bilety na sobotnią galę, zachęcamy do zakupu dostępu do transmisji na żywo z tego wydarzenia w systemie PPV. Dostęp kosztuje tylko 19,99 zł i jego zakup możliwy jest TUTAJ.



Zwycięzca turnieju, w którym wezmą udział zawodnicy w kategorii do 91 kilogramów, wyjedzie na obóz sportowy do USA. Opiekę nad zawodnikiem będzie sprawował Andrzej Fonfara. Dodatkowo zaplanowano 4 bardzo emocjonujące extra fighty.



Uczestnicy drugiej edycji Underground Boxing Night: Mateusz "Bodzio" Grochowski, Adam Bylina, Hubert Łąkowski (LFC), Artur Kamiński, Adam Tutak, Hubert Krasuski, Piotr "Kliczko" Danelski, Marcin Majka. Uczestnicy extra fightów: Artur "Chuligan" Tomala, Dawid Rostek, Patryk Mielniczuk, Hubert Marcisz, Marcin Chraniuk (LFC), Michał Idziak (LFC), Mateusz "Shargi" Szargut i Krystian Bętkowski.



Początek zawodów w sobotę o godzinie 20:00.