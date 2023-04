We wtorek i środę rozegrane zostały mecze 1/2 finału Pucharu Polski. Legia Warszawa wygrała z drugoligowym KKS-em Kalisz, a Raków Częstochowa z Górnikiem Łęczna. Finał rozegrany zostanie 2 maja w Warszawie. 1/2 finału: KKS Kalisz 0-1 Legia Warszawa Górnik Łęczna 0-1 Raków Częstochowa Puchar Polski

Lewiatan - 11 minut temu, *.mm.pl Oby tylko nie bronił ręcznik Miszta ! odpowiedz

kulturalny cham - 04.04.2023 / 15:28, *.46.202 na LEGIE za wysoki kurs,na podbicie jak znalazł odpowiedz

PP - 04.04.2023 / 14:49, *.orange.pl Powodzenoia "LEGIO" iinej opcji nie ma jak awans i czekamy na rywala moze bedzie niespodziewany !! odpowiedz

WSL - 04.04.2023 / 13:13, *.orange.pl Pewny awans "LEGIO" a w finale dobrze by bylo zagrac z Gornikirm L. jakby trafila sie niespodzianka !!! odpowiedz

