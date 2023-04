Jarosław Przybył z Kluczborka został wyznaczony do sędziowania meczu 1/2 finału Pucharu Polski z KKS-em Kalisz. Na liniach pomagać mu będą Radosław Siejka i Sebastian Mucha, sędzią technicznym będzie Marcin Kochanek, natomiast w wozie VAR zasiądą Bartosz Frankowski i Marcin Boniek. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 20:30.

Alan - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl Dajcie spokój gramy z 2 ligowcem ( dawna 3 liga ) nawet jakby sędzia grał w ich koszulce to obowiązkiem jest tutaj wygrana !

odpowiedz

L fan - 8 minut temu, *.chello.pl PZPN nas nienawidzi obsada jak z horroru i znowu ta łajza z Torunia

Wyrwikufel - 10 minut temu, *.netfala.pl To pograne... Finał KKS-Raków niestety.

geo - 32 minuty temu, *.amazonaws.com COOOOO, Frankowski na varze?

Znow bedzie probowal przekrecic Legie.

Lech sobie zazyczyl zeby Kwiatkowski nie sedziowal ich meczow,

czemu Legia nie moze poprosic o zakaz dla tej czarnej owcy?

