amp futbol

Debiuty legionistów w reprezentacji Polski

Czwartek, 30 marca 2023 r. 17:00 źródło: Legionisci.com

Dwóch zawodników amp futbolowej sekcji Legii Warszawa - Dominik Abramczyk i Adrian Bąk - zadebiutowało w reprezentacji Polski. Abramczyk zanotował asystę przy jednej bramce, a Polacy wygrali 6-0 i 4-0 w towarzyskim dwumeczu rozegranym w Rzymie.



Włochy 0–6 (0-2) Polska

Gole: 1' Przemysław Świercz, 24' Kamil Grygiel (as. Przemysław Świercz), 41' Krystian Kapłon (as. Mateusz Warakomski), 43' Bartosz Łastowski (as. Dominik Abramczyk), 47' Kamil Grygiel (as. Krystian Kapłon), 48' Kamil Grygiel (as. Przemysław Świercz)



Włochy 0–4 (0-0) Polska

Gole: 27' Marcin Oleksy (as. Kamil Grygiel), 29' Przemysław Świercz (as. Kamil Grygiel), 44' Przemysław Świercz (as. Kamil Grygiel), 50+1' Bartosz Łastowski (as. Jakub Kożuch)