Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Lo Stile Di Vita - Kibice w Kampanii (246)

Piątek, 9 czerwca 2023 r. 10:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wiosną w sklepie TMK pojawiła się świetna książka, która na pewno zaciekawi kibiców interesujących się sceną kibicowską we Włoszech. Doskonale znany właśnie z publikacji na łamach TMK+ Josef Gruber przygotował skarbnicę wiedzy nt. kibiców z rejonu Włoch zwanego Kampanią.



Początkowo książka ukazała się jedynie po niemiecku, następnie doczekała się wydania angielskiego i ostatecznie również wersji polskiej. W przedsprzedaży nabyć ją można było z bardzo fajną zniżką, obecnie kosztuje 109 zł i na pewno warta jest swojej ceny.



Co znajdziemy w środku? Autor przybliża kilkadziesiąt głównych ekip z opisywanego rejonu Włoch, gdzie jak się okazuje, kibicuje się nie tylko Napoli i Salernitanie. Wszystko zebrane jest w sposób nieco przypominający "Navijaci". Dostajemy "na tacy" wszystkie zgody, kosy i układy danej bandy, jak również liczbę ludności miejscowości, z której pochodzą. Do tego bardzo ciekawe informacje, relacje z ich meczów, a także zdjęcia - masę świetnych ujęć pokazujących nie tylko młyny, ale i graffiti, które we Włoszech jest niezwykle popularne. I jest niejako miejskim przewodnikiem po danym terytorium.



"Pod koniec sezonu nastąpiła wielka tragedia. W pociągu wiozącym fanatyków Salernitany z meczu z Piacenzy jeden z wagonów zajął się ogniem! Spaliło się żywcem 4 chłopaków z ekipy! Trybuny pozostały głęboko naznaczone tym faktem przez wiele lat. Upłynęło trochę czasu, zanim Curva Sud ukoiła swoje dusze po tym dramacie, jeśli można tu w ogóle mówić o jakimkolwiek 'wyzdrowieniu'. Wielu młodych ludzi zaczęło masowo opuszczać istniejące grupy, które z czasem powoli się rozpadły" - czytamy m.in. w historii kibiców Salernitany.



Pozycja wydana została w formacie A4 - może i jest niewygodna do podróży, ale wysoka jakość graficzna i tekstowa to coś, co sprawia, że warto po nią sięgnąć. A już najdłuższy rozdział - poświęcony Napoli i historii ich grup trzymających władzę i zagranicznych przyjaźni - to rzecz obowiązkowa dla każdego. Po lekturze "Kibiców w Kampanii" można przyczepić się jedynie do dziwnych problemów z cudzysłowami, co może razić przy tak dobrej tekstowo i graficznie publikacji.



"Rok później, 10 listopada 2013 roku, w ramach Lega Pro Prima Divisione miał zostać rozegrany mecz Salernitana - Nocerina. Chociaż Nocerini wyrobili sobie Tesserę, byle tylko móc uczestniczyć w potyczce ze znienawidzonym wrogiem, to jednak zapowiedziano im, że nie będzie im dane wejść na mecz w Salerno, co brzmiało absurdalnie. Istnieją przedmeczowe notki prasowe i zdjęcia, na których można zobaczyć około 180 ultrasów w hotelu drużyny, gdzie fanatycy rozmawiają z zawodnikami. Każdy, kto zna takie rozmowy motywacyjne we Włoszech wie, że przed derbami mogą one mieć decydujący wpływ na postawę piłkarzy. Nazajutrz drużyna potajemnie postanowiła nie rozegrać tego meczu w ramach solidarności z kibicami! Mimo, że pod naciskiem prezesów Noceriny (którzy zwizytowali szatnię) zawodnicy wyszli na boisko, to nastąpił z ich strony specyficzny rodzaj 'strajku'. Po trzech dozwolonych zmianach graczy, pięciu (!) kolejnych zawodników 'uległo' kontuzjom wykluczającym ich dalszą grę, co doprowadziło do rezygnacji drużyny z dalszej gry na boisku! Media grzmiały. Nikt nie wspomniał o tym, że kibole z Noceriny mieli zakaz wyjazdowy, pomimo wyrobionej Tessery. Nikt nie zauważył, że był to niemy protest drużyny przeciwko braku swoich kibiców na tak ważnym derbowym meczu. Zamiast tego piłkarze zostali pociągnięci do odpowiedzialności za porzucenie placu gry. Nikt nie słuchał ultrasów, którzy tylko prosili klub o okazanie aktu solidarności. W następnych dniach odbyło się wiele spekulacji, przesłuchań i najdzikszych teorii snutych przez węszące aferę media. Tymczasem wszystkie ekipy kibicowskie, jak jeden mąż, wydały decyzję o proteście przeciwko takim znieważeniom środowiska ultras" - czytamy w jednym z rozdziałów.



Wiadomo, że Josef Gruber nie zamierza kończyć serii na książce "Kibice w Kampanii". Wszak materiału przez wiele lat zgromadził znacznie więcej. Niestety, wiemy już też, że kolejna pozycja - "Le isole - ultras auf Sardinien & Sizilien" (również dostępna w sklepie TMK) - nie doczeka się tłumaczenia na język polski. Oby wydana została przynajmniej po angielsku... Na razie jednak gorąco zachęcamy do lektury części pierwszej - "Lo stile di vita". Naprawdę warto.



Tytuł: Lo Stile Di Vita - Kibice w Kampanii

Autor: Josef Gruber

Wydawnictwo: Sklep TMK

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 264

Cena okładkowa: 109 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.