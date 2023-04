Kursy na mecz

Goście faworytem. Wysoki kurs na Legię!

Sobota, 1 kwietnia 2023 r. 09:23 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

Bardzo rzadko się zdarza, że Legia Warszawa nie jest faworytem do zwycięstwa w meczu przed własną publicznością. Tak jednak będzie dziś, bo zdaniem ekspertów bukmacherskich Fortuny, to goście mają zdecydowanie większe szanse na zgarnięcie trzech punktów. Kurs na wygraną podopiecznych Kosty Runjaicia wynosi ponad 3,5, a na wygraną drużyny Marka Papszuna nieco ponad 2,1.



KURSY NA LEGIA - RAKÓW

FORTUNA: 1 3.65 X 3.4 2 2.16



Czy takie kursy mogą dziwić? Raczej nie, bo częstochowianie w tym sezonie doznali zaledwie dwóch porażek, a jednocześnie nie przegrali pięciu ostatnich starć z Legią. Dla "Wojskowych" ten mecz to ostatnia szansa na przedłużenie walki o mistrzostwo Polski. Każdy inny wynik niż wygrana w zasadzie definitywnie zakończy rywalizację o miano najlepszej drużyny w kraju w sezonie 2022/23.



Wyniki ostatnich meczów Legii z Rakowem:

11.09.2022 - Raków 4-0 Legia

06.04.2022 - Raków 1-0 Legia (PP)

19.03.2022 - Raków 1-1 Legia

25.09.2021 - Legia 2-3 Raków

17.07.2021 - Legia 1-1 (k. 3-4) Raków (SPP)

06.02.2021 - Legia 2-0 Raków





Taka opcja dostępna jest na niedzielny mecz Legia - Raków.