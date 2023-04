W marcu były rozmowy w sprawie nowej umowy Josue

Według informacji Włodarczyka, pod koniec kwietnia lub na początku maja odbędzie się jeszcze jedno spotkanie i podjęta zostanie decyzja czy strony przystąpią do negocjacji, czy nie. Jeżeli Legia zrezygnuje z prób pozostawienia Josue, to będzie starała się sprowadzić zawodnika o innym profilu - takiego, który nie będzie na sobie skupiał wszystkich akcji ofensywnych.

Znafca - 9 minut temu, *.. Dać mu! Kto tego nie widzi, nie zna się na piłce. odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.90 Uważam , że rozmowy powinny być zakończone już w marcu. Z upływem czasu jako piłkarz będzie coraz słabszy , nawet na e-klapę, dodając jego chimeryczny charakter - nie ma sensu ciągnąć tego tematu . Należy w jego miejsce rzeczywiście a nie wirtualnie szukać innego , a przede wszystkim młodszego zawodnika , aby na nim w przyszłości nie stracić. Tyle w temacie. odpowiedz

Mokasyn - 5 minut temu, *.. @Trampek: uuu znawca. Tylko młodszy z takimi umiejętnościami będzie kosztował minimum 20 mln Euro odpowiedz

Kibic(L) - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Powiem szczerze, że o ile Josue jest ważnym elementem drużyny i niewątpliwie ma spore umiejętności techniczne, to jednak nikt mnie tak w Legii nie wku... jak on. Zgrywa cwaniaka, non stop drze japę, skacze do innych zawodników jak kogut na walkach w Meksyku. Do tego sporo strat, człapanie po boisku. Koleś zdecydowanie nie jest wart, by płacić mu milion euro za sezon. Powiem więcej. W Legii nie ma zawodnika, by płacić mu za sezone połowę tego. Powiedzieć albo bierze kasę albo wskazać drzwi. Nikt nie będzie za nim płakał. Za Vadisem czy Radovicem mógłby jedynie buty nosić. odpowiedz

Bring - 1 godzinę temu, *.orange.pl Josue niewątpliwie ma umiejętności i jak na nasza Polską ligę jest bardzo dobry.

Jednak gdyby porównywać go do Vadisa,Guilherme czy Luqinhasa to wyglada przy nich mizernie.

A już pomysł żeby zrobić z niego kapitana drużyny to szczyt idiotyzmu.

Powiem szczerze ze jakoś nie będzie mi żal kiedy odejdzie.

Żal mi było kiedy odchodził Vadis,Guilherme czy Luqi. odpowiedz

MateuszWL - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Bring: mizernie przy Luquinhasie i Guilherme pod jakim względem? Bo na pewno nie liczb (sama ekstraklasa):



Luquinhas - 75 meczy, 8 bramek, 14 asyst

Guilherme - 99 meczy, 14 bramek, 17 asyst

Josue - 53 mecze, 10 bramek, 20 asyst



Luqi i Gui to przede wszystkim byli od robienia wiatru... odpowiedz

chrisSiekierki - 29 minut temu, *.vectranet.pl @MateuszWL: Sprawdź ile Josue z tych goli strzelił z jedenastu metrów. odpowiedz

zDo(L)ny - 12 minut temu, *.. @Bring: jakbyśmy mieli napastników to by miał liczby 3 razy lepsze. Jak ktoś tego nie widzi to nie ogląda meczów. W każdym daje kilka kluczowych podań, ale niestety jego koledzy nie umieją ich wykorzystać. Dla mnie najlepszy zawodnik od czasów Leszka Pisza. odpowiedz

Medalik - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Niech spierdala podrabianiec, guilerme z przyjemnością zajmie jego miejsce, myślę, że na pewno od niego nie odstaje, i co najważniejsze, zawsze walczył na 110%, a ten farbowany lis cały czas tylko pajacuje. odpowiedz

Słoń Trąbalski - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie ma co się szczypać z groszami, gość jest wart takich pieniędzy. Wszyscy kibice Legii chcą by został, bo jest liderem zespołu z techniką o jakiej polscy drwale mogą tylko pomarzyć. Takiego grajka w naszej lidze dawno nie było i długo nie będzie. Tak więc podpisać i po sezonie może nawet go wykupi jakiś Sporting czy Braga to jeszcze na nim zarobimy więcej niż na Luquinhasie czy Vadisie. odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Słoń Trąbalski: Kolego żaden Sporting lub Braga nie dadzą dużych pieniędzy za zawodnika prawie 33 letniego, zresztą kluby z Portugali promują swoją młodzież i Sporting nawet nie był zainteresowany Ronaldo mimo że Cristiano jest wychowankiem SCP. odpowiedz

bum - 24 minuty temu, *.133.78 @Słoń Trąbalski:

Nie zarobiliśmy na Vadisie nawet jednego PLNa kolego.... Z pocalowaniem ręki zamieniłbym Josue na Vadisa.

Vadis to piłkarz a nie prowokator .... Josue na tym mocno opiera swoje granie.... Zament zament zament. odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Josue czeka na oferty i dlatego przeciąga rozmowy. Mimo że to dobry zawodnik to jego wymagania finansowe są zdecydowanie zbyt wysokie i zawodników o podobnych umiejętnościach piłkarskich jest sporo na rynku ( niestety trzeba za nich zapłacić ) . Josue ma jeszcze jedną wadę , jest bardzo porywczy i łatwo go sprowokować. odpowiedz

Kompot - 2 godziny temu, *.144.72 Weźcie skończcie z nim cokolwiek ustalać....

Lepak niech spierdala z Warszawy..... Za milion rocznie to Vadis tu przyjdzie prędzej hahahaha.

Jouse kim ty jesteś? Plujący prowokatorze? ?

Zawijaj się gdzie tam chcesz nara!!! odpowiedz

KAMI(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ten milion to chyba Prima Aprillis, bo jeśli nie to chłopu sufit na łeb się spadł odpowiedz

Fan 27 - 2 godziny temu, *.chello.pl Wypadałoby go zatrzymać, ale nie za wszelką cenę. To jest biznes i musi satysfakcjonować obie strony, a na pierwszym miejscu jest interes Klubu, nie jakiegoś grajka, jak dobry by nie był i jak wielu fanów by nie miał. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.netfala.pl Taaa jasne, i pójdzie do Turcji do beniaminka, jak Pekhart i za ól roku rozwiąże kontrakt bo tam pernamentnie nie płacą i wróci z płaczem, jak on Legie kochał... albo wyladuje na Cyprze... czy w jakiejś innej ciepłolubnej pustynnej lidze. Skoro czuje sie tak dobrze jest kapitanem to powinien zejśc z oczekiwań... dziękuję... odpowiedz

Mietek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Niestety z kudłatym gołodupcem za sterami przed nami chude lata. Mistrzostwo może się trafi raz na jakiś czas jak ślepej kurze ziarno. odpowiedz

Obiektyw - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Mietek: Nikt Josue miliona nie da, my też nie powinniśmy. odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 3 godziny temu, *.orange.pl Milion euro.... Panie Josue... Puknij się Pan w głowę. Dziękujemy za wszystko i powodzenia. odpowiedz

(L) uz - 3 godziny temu, *.net.pl No i git. Nie można dać się szantażować. Jak gdzieś dostanie ten milion juro za rok, to droga otwarta. A skauting niech się zmotywuje do roboty, bo inne kluby ten nasz jakoś przebijają " znaleziskami", i to za relatywnie niedużą kasę. No i oczywiście oddawać naszą młodzież innym za darmo - tak trzymać;) odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.netfala.pl @(L) uz: Jaki Scouting jaki... daj spokój... odpowiedz

