Lederman: Ciężko było przy takiej widowni

Sobota, 1 kwietnia 2023 r. 23:26 Bartosz Kuciński, źródło: sport.tvp.pl

- W drugiej połowie trener Paszun wymagał od nas intensywności, żeby wygrywać pojedynki i kreować sytuacje. Żeby pokonać Legię, brakowało nam trochę kreatywności, za mało było sytuacji bramkowych, ale próbowaliśmy. To Legia dobrze grała w obronie - powiedział po spotkaniu zawodnik Rakowa Częstochowa, Ben Lederman.



- Myślę, że Legia niczym nas nie zaskoczyła. Jest dobrą drużyną, my też jesteśmy dobrą drużyną, ale z większą przewagą punktową. To było ciężkie zadanie, a szczególnie przy takiej widowni. Wynik tego meczu nie ma możliwości złamania Rakowa, jedziemy do końca.