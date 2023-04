Mladenović: Legia zasługuje na grę w europejskich pucharach

Sobota, 1 kwietnia 2023 r. 21:57 Bartosz Kuciński, Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jeśli o mnie chodzi, to byłem na zgrupowaniu reprezentacji, ale widać, że wszyscy dobrze przygotowali się do meczu z Rakowem. Bardzo mi zależało, żeby wystąpić w meczu Serbii. Rozegrałem 90 minut, utrzymałem rytm meczowy, dobrze czułem się fizycznie. Myślę, że było to widać również dzisiaj - powiedział po spotkaniu z Rakowem Częstochowa Filip Mladenović.



- Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Zagraliśmy dzisiaj bardzo dobrze, pokazaliśmy jak gra w piłkę mistrz Polski, jak wygląda mistrz Polski i jak ma grać Legia Warszawa. Zawsze mówiłem, że to klub, który ma najlepsze wyniki, najlepszych kibiców, najlepsze miasto i zasługuje na grę w europejskich pucharach. Dzisiaj taka Legia wzbudza ogromne emocje.









- Ta liga jest taka, że nic nie jest rozstrzygnięte w grudniu. Jeszcze w kwietniu wszystko może się zamieszać. Zobaczymy, co się wydarzy. Życzę im najlepszego, a nam, żebyśmy utrzymali to tempo. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. To był nasz najlepszy mecz w sezonie, od 1 do 90 minuty pod naszą kontrolą. Możemy narzekać na ustawienie obrony przy stracie bramki, ale Raków nie stworzył dziś poważnego zagrożenia.



- Paweł Wszołek ma umiejętności, świetnie prezentuje się fizycznie. To jego 3 czy 4 bramka głową. Moje cele to, żebyśmy każdy mecz grali na takim poziomie. Mnie te asysty, które notuję, nie interesują. To przychodzi samo, jeśli gramy dobrze.



- We wtorek czeka nas bardzo ważny mecz. Inna atmosfera, święto w Kaliszu czy gdzie oni są - nie wiem. Tak poważnie, oczywiście szanujemy, każdego przeciwnika. Drużyna z 2 ligi awansowała do półfinału, zasługuje na szacunek i respekt, ale jeśli zagramy na tym poziomie co dzisiaj, to nie będzie problemu.



- Nic nie ruszyło w sprawie mojego przedłużenia umowy z Legią. To nie jest kwestia mnie, że ja mam coś robić. To działa tak, że klub przynosi decyzję, to kwestia otwarta. Ja czuję się tu świetnie, moja rodzina też, ale nie mogę nic powiedzieć. Na ten moment nic nie podpisałem, ani tu, ani nigdzie indziej.