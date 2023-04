W Wielką Sobotę wspieraj futsalistów Legii

Środa, 5 kwietnia 2023 r. 15:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii po ostatniej wygranej z Dremanem awansowali na dwunaste miejsce w tabeli ekstraklasy, a jeśli w Wielką Sobotę pokonają na własnym parkiecie drużynę Clearexu Chorzów, powinni oddalić się od strefy spadkowej na bezpieczną odległość.



Clearex z kolei przyjedzie do Warszawy ze świadomością, że bez zdobyczy punktowej ich szanse na utrzymanie w lidze znacznie spadną. Obecnie chorzowianie zajmują w tabeli przedostatnie miejsce, z takim samym dorobkiem punktowym co ostatni Red Devils Chojnice. Legia ma na swoim koncie o pięć punktów więcej.



Najlepszym strzelcem Clearexu jest Sebastian Brocki, zdobywca 14 bramek. O dwie mniej zdobył Mariusz Seget - obaj mają na swoim koncie blisko połowę wszystkich trafień zespołu w obecnym sezonie. Na wyjazdach chorzowianie zdobyli w tym sezonie 9 punktów, wygrywając trzy spotkania i notując 9 porażek. W pierwszym meczu obu drużyn, pod koniec listopada zeszłego roku, legioniści wygrali w Chorzowie 5-3 po trafieniach Tarnowskiego, Knajdrowskiego (po dwie bramki) i Marcinkowskiego.



Sobotni mecz rozpocznie się o godzinie 17:00 i będzie na żywo transmitowany w TVP Sport. Gorąco zachęcamy do przybycia do hali przy ulicy Gładkiej 18 i głośnego dopingu dla naszej drużyny. Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ w cenie 12 złotych (ulgowe, dla dzieci w wieku 3-12 lat oraz dla osób niepełnosprawnych) i 17 zł (normalne). Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące.



Termin meczu: sobota, 8 kwietnia 2023 roku, g. 17:00

Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne)