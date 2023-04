Wdowiak: Mamy komfort, ale musimy być uważni

Niedziela, 2 kwietnia 2023 r. 13:13 Bartosz Kuciński, źródło: sport.tvp.pl

- Pomysł trenera był taki, że chcieliśmy grać to co zawsze, czyli grać w wysokim pressingu, natomiast mieliśmy świadomość jakości Legii. Byliśmy przygotowani też, żeby się bronić nisko - to jest normalne w takim meczu, więc to nas nie powalało. Myślę, że w pierwszej połowie ten pressing nie do końca nam wychodził, w drugiej już to dużo lepiej wyglądało, bo były sytuacje - powiedział po meczu Mateusz Wdowiak.



- Papanikolau próbował wyłuskać karnego, ale nie wyszło. Nie widziałem tej sytuacji, więc się nie będę wypowiadał. Ten pressing w drugiej połowie dobrze, ale pierwsza połowa no do poprawy.









- To był mecz za trzy punkty tak jak zawsze, więc wiadomo to boli. Chcieliśmy wygrać, chcieliśmy zwiększyć przewagę. Nie udało się, ale dalej mamy sześć punktów i lepszy bilans bezpośredni, więc skoncentrujemy się na kolejnym meczu. Mamy dalej ten komfort, ale musimy być uważni.



- To czym mi zaimponowała Legia, to spokój z piłką pod naszym pressingiem. Czuć było tę jakość, wychodzili spod pressingu i robili to, co trenowaliśmy, natomiast nie udawało nam się tego do końca zrealizować. Jak byliśmy w średnim pressingu, to od razu też wykorzystywali tę przestrzeń za plecami. Legia to bardzo dobry zespół, potwierdził to, natomiast na ten moment jesteśmy liderem w Ekstraklasie i chcemy do końca to dociągnąć.