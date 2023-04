Konkurs: Wygraj bilet na mecz z Lechem!

Poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r. 20:43 Redakcja

Już niebawem na stadionie Legii kolejny mecz z kompletem publiczności na trybunach. Bilety na starcie z Lechem Poznań rozchodzą się jak świeże bułeczki. 7 takich "bułeczek" do wygrania w naszym serwisie! Co trzeba zrobić? Prawidłowo wytypować półfinałowe mecze Pucharu Polski.



KURSY NA KALISZ - LEGIA

FORTUNA: 1 8.7 X 5.4 2 1.33



KURSY NA ŁĘCZNA - RAKÓW

FORTUNA: 1 11 X 5.55 2 1.28