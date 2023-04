Wypożyczeni: Powrót Niskiego

Wtorek, 4 kwietnia 2023 r. 08:09 Fumen, źródło: Legionisci.com

To nie był imponujący weekend w wykonaniu wypożyczonych legionistów. Pełne mecze rozegrali dwaj bramkarze, Maciej Kikolski oraz Gabriel Kobylak, a także Ramil Mustafajew. Na ligowe boiska powrócił Nikodem Niski, który wszedł na boisko w potyczce z GKS Tychy (Kacper Skibicki). Dla Niskiego to był pierwszy występ od października. We Włoszech Jordan Majchrzak zaznaczył swą obecność na boisku ujrzeniem żółtej kartki w rywalizacji z rówieśnikami z Verony.

Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Jagiellonią Białystok

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy) - od 75. minuty w przegranym 1-4 meczu z Garbarnią Kraków

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - do 78. minuty w zremisowanym 0-0 meczu ze Śląskiem Wrocław

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z GKS Jastrzębie

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z Wisłą Płock

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - do 55. minuty w przegranym 2-5 meczu z Veroną Primavera. Ukarany żółtą kartką.

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - 90 minut w zremisowanym 2-2 meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - od 88. minuty w przegranym 0-1 meczu z GKS Tychy

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Odrą Opole

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - od 74. minuty w wygranym 1-0 meczu z Resovią Rzeszów