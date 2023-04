Bezpośrednią transmisję z meczu 1/2 finału Pucharu Polski KKS Kalisz - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Polsat Sport. Początek o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu i do komentowania poniżej wydarzeń boiskowych. KURSY NA KALISZ - LEGIA FORTUNA:

O mamo - 6 sekund temu, *.vectranet.pl Tylko jak nazwać ten styl w jakim wygraliśmy:) odpowiedz

LOZ - 6 minut temu, *.vectranet.pl Kuba

Dokładnie jaka gra taki komentarz odpowiedz

Legia to my. - 9 minut temu, *.aster.pl Nasza gwiazda Josue jakiś kryminał dzisiaj gra. Każda, względnie wyglądająca akcja,jest przez Niego zwalniana, następnie wycofywana do tyłu. Dramat ???? odpowiedz

Kuba. - 9 minut temu, *.chello.pl Broni sie Legia



Broni sie Legia



Broni sie Legia



I tak pp raz 50 ty komentator. odpowiedz

Wielkie głowy - 14 minut temu, *.45.139 Zwróciliście uwagę jakie gracze z Kalisza mają wielkie głowy? O co chodzi? odpowiedz

Urs72 - 14 minut temu, *.chello.pl Rosoł , Sokoł. Carlitos , Baku , Slisz , Mladen , Wszoł ? Gdzieś daleko od Kalisza sa odpowiedz

LL - 15 minut temu, *.com.pl Ja pi cud że nie stracili bramki Oby wytrzymali bo jest dno :(

odpowiedz

LOZ - 16 minut temu, *.vectranet.pl Ribeiro na ławkę do Kalisza by się nie zmieścił a u nas w pierwszym składzie zresztą kogo tu chwalić odpowiedz

atmosferić - 17 minut temu, *.orange.pl runjaic nie bez powodu odpadal z pogonia w takich meczach. odpowiedz

Kici - 18 minut temu, *.chello.pl Rosołek wypierdalaj w końcu do rezerw odpowiedz

Pawel - 5 minut temu, *.vectranet.pl @Kici: Amen odpowiedz

Piwo to moje paliwo - 20 minut temu, *.45.139 Bramka wisi w powietrzu! odpowiedz

Legia to my. - 21 minut temu, *.aster.pl Nasi się tak podjarali okazałym zwycięstwem z Rakowem, że są w stanie po fatalnej grze dostać gonga wyrównującego i odpaść z 1/2 PP. Masakra i wstyd to co wyprawiają odpowiedz

Piwo to moje paliwo - 24 minuty temu, *.45.139 Jakieś dymy na trybunach? odpowiedz

onczylija - 24 minuty temu, *.aster.pl Jakiś gruby melanż był po Rakowie czy co? Naprawdę nie da się zrozumieć co tu się odbywa... odpowiedz

Darek - 33 minuty temu, *.chello.pl W drugiej połowie nic nie gramy. Za chwilę dostaniemy gonga. odpowiedz

Pawel - 35 minut temu, *.vectranet.pl Co to sie odpierdala. Czy oni wiedzą o co grają. Bez jakiejkolwiek walki. Nie potrafią wyjść z połowy z drugoligowcem. Pojebało się w kadłubkach po Rakowie??? odpowiedz

Wolfik - 24 minuty temu, *.mm.pl @Pawel: Wiedzą. Ale uznali po szybkiej bramce, że samo się wygra. odpowiedz

Robin(L) - 36 minut temu, *.t-mobile.pl To jest parodia, co wyrabiają.

Miszta broni geba....

Ogrywają ich jak dzieci we mgle.

Tak, się kończy robienie z nich gwiazd jedenecz z Rakowem i już miało być eldorado a jest dramat i kopanie się po czołach..... odpowiedz

Piwo to moje paliwo - 38 minut temu, *.45.139 Miszta broni głową! odpowiedz

Koczor - 40 minut temu, *.kompex.pl Jeeeest 2-0! odpowiedz

Wierny do końca - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl @Koczor: nie pij już chłopie ???????? odpowiedz

Piwo to moje paliwo - 41 minut temu, *.45.139 Ribejro i Miszta bardzo elektryczni zaraz nam wcisną! odpowiedz

Edition - 43 minuty temu, *.aster.pl Wymęczą 1-0 albo będzie dogrywka i w karnych out .To co pisałem po dobrym meczu Legia dzisiaj słabo. odpowiedz

Piwo to moje paliwo - 44 minuty temu, *.45.139 Dramat na boisku! odpowiedz

Byniu - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Obrona Częstochowy do końca meczu będzie.Na stojąco chcą wygrać odpowiedz

Pusia - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Kwestia minut i to przerżniemy odpowiedz

Piwo to moje paliwo - 45 minut temu, *.45.139 Ale nas cisną! odpowiedz

Pawel - 45 minut temu, *.vectranet.pl Kurwa nie walczą. Samo się wygra. . odpowiedz

Piwo to moje paliwo - 46 minut temu, *.45.139 Obrona Częstochowy co się dzieje?! odpowiedz

Piwo to moje paliwo - 47 minut temu, *.45.139 Trwa ostrzał bramki Miszty, zaraz coś odmisztuje i będzie 1-1! odpowiedz

atmosferić - 50 minut temu, *.orange.pl strzalek jakie pietki robi do graczy kalisza - chyba chlopakowi juz sie marzy transfer do barcelonki. odpowiedz

Fan Maćka Rosółka - 51 minut temu, *.45.139 Rosółek na boisku, zaraz walnie had-trika odpowiedz

Robin(L) - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Proszą się o problemy sami niesety zaraz, jakieś salto odwala i będzie ciśnienie i wogole. A Strzałek pomimo bramki strzelonej do zmiany pierwszy... odpowiedz

atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl wyszli odbębnic panszczyzne - typuje gol kalisza w 2 polowie i dogrywke. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @atmosferić: To całkiem prawdopodobne o ile się nie ogarną. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Strzelili szybko bramkę i zamiast grać swoje wdali się w wojenkę. Nie wygląda to zbyt dobrze, bo z tego chaosu może się coś niedobrego urodzić. odpowiedz

Rataj - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Legia strzeliła i przestała grać.Tylko Kalisz gra od 5 minuty meczu odpowiedz

atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ale padlina - Legia sie prosi o gola na 1-1. odpowiedz

Wierny Kibic - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo Strzałek! odpowiedz

Nie dla Miszty - 2 godziny temu, *.177.78 Tylko po co ten Miszta? odpowiedz

L fan - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie ma naszych kibiców …? odpowiedz

3xL - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ogarnie Ktoś dobrego lina do meczu ziomble☠️ odpowiedz

Nie dla Miszty - 2 godziny temu, *.177.78 @3xL: jest na polsat odpowiedz

3xL - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Proszę o link nie o tv.???? odpowiedz

Nie dla Miszty - 1 godzinę temu, *.177.78 @3xL: czego nie rozumiesz? odpowiedz

Oliwier L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @3xL: Jest na Superpolsat - kanał otwarty odpowiedz

szab - 2 godziny temu, *.orange.pl Macie jakiś stream? odpowiedz

Kabłąk - 2 godziny temu, *.50.105 @szab: Miszta to dramat odpowiedz

Krzeszczu 2.0 - 2 godziny temu, *.143.134 Miszta na bramce może byc goronco odpowiedz

Wierny Kibic - 2 godziny temu, *.chello.pl Skład git gdyby nie Miszta :/ odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Skład git gdyby nie ta Miszta. odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.chello.pl Pryszczaty w bra,ce …kurde ja rozumiem sprzedac za wszelka cene ,ale wart nie jest porencjalnie wrt 5 mln odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl Patrzacv na skład to Runjaić podchodzi z dużym respektem do rywala. Ja się spodziewałem w pierwszej 11 dziś Sokołowskiego, Strzałka, Carlitos, a tu nie ma miejsca na takie manewry widze. Chyba ze załatwić temat do przerwy i wtedy ściagnąć kilku kluczowych na odpoczynek.

odpowiedz

fan - 2 godziny temu, *.centertel.pl Takie trochę inne pytanie . Nie będzie problemu w barwach i szaliku Radomiaka z córką wejść na Ł3 na sektory rodzinne? Zdjęcia była zachwycona tym co bylo na trybunach w Radomiu na meczu zgodowym i może czas pokazać jak to wygląda w domu Legii?. Nie chciałbym przypalu odpowiedz

Zły Krasnolud - 2 godziny temu, *.centertel.pl @fan: jak możesz mieć przypał wchodząc w barwach zgody? odpowiedz

fan - 2 godziny temu, *.centertel.pl @fan: Curcia nie zdjęcia , ech słownik zmienil odpowiedz

fan - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Zły Krasnolud: tak tyko pytam, różnie może być . Na Żylecie nie było problemu , ale na rodzinnych w zeszłym roku jak byłem sam , parę osób spało że nie te barwyz że zielone zamiast białe

Radomiak@ Legia! odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @fan: Bierz córcię na Żyletre między (L)udzi a nie między januszy bo tram to faktycznie nigdy nie wiadomo kto się trafi XD odpowiedz

Robin(L) - 55 minut temu, *.t-mobile.pl @tomiacab: to blysneles intelektem w komentarzu. Że niby na rodzinny to kto chodzi???? Tajni szpiedzy drużyn przeciwnych??? Popatrz na zylete jakie towarzystwo przychodzi się lansować..... odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Ribeiro

Rosołek ... Strzałek ... Celhaka ... Baku

Josue

Muci ... Carlitos

LEGIA Mistrz !!!

0 : 3 odpowiedz

Legia to my. - 2 godziny temu, *.aster.pl Ręcznik w bramce dziś. odpowiedz

Thorn - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Żeby Miszta nie odje..l bonanzy.. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl @Thorn: troche szacunku, dzieki Miszcie w ogole gramy w polfinale. odpowiedz

Władeczek - 3 godziny temu, *.vectranet.pl A ja dzisiaj faken bede oglądał mecz na swoim TV OLED LG przy kominku bo troche zimno. Do tego będzie zmrożona maciora faken ze śledzikami i jazda z cebularzami faken. Skórzane fotele faken Kler z masażem, że aż będzie zacnie. odpowiedz

Fakenburaken - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Władeczek: a tak naprawde to masz nocna zmiane w maku faken i se obejrzec mozesz faken jedynie rysia kalisza jak wpier...a frytki. odpowiedz

sraken - 3 godziny temu, *.aster.pl @Władeczek: odpowiedz

ACAB - 3 godziny temu, *.metrointernet.pl @Władeczek: zdrowia kult Władka !!! Piona odpowiedz

