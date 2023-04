Konferencja pomeczowa

Runjaić: To był mecz o wszystko albo nic

Wtorek, 4 kwietnia 2023 r. 23:05 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Jestem bardzo zadowolony z wyniku i awansu, ale to nie był najlepszy mecz w naszym wykonaniu. Nie graliśmy tak, jak oczekiwaliśmy. Nie byliśmy w stanie osiągnąć poziomu, jaki prezentowaliśmy w meczu z Rakowem. Myślę, że było widoczne gołym okiem, że wielu zawodników było mocno zmęczonych.









To nie było dobre spotkanie, ale zagraliśmy 72 godziny po meczu z Rakowem. To nie wymówka, ale nie było łatwo. Spodziewaliśmy się trudnego meczu, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak wyrównany. Nie byliśmy w stanie osiągnąć takiego posiadania piłki jak zazwyczaj. Z drugiej strony mamy duży szacunek do rywala, bo pokazał jakość, determinację i chęć zmiany wyniku do ostatniej sekundy. Wcześniej wyeliminował dobre zespoły, jak Górnik, Widzew i Śląsk. Duży szacunek, ale na koniec chodzi o awans do kolejnej rundy.



Wygraliśmy 5 spotkań w Pucharze, mieliśmy też szczęście. Czekamy już na 2 maja. To duże osiągnięcie dla naszego zespołu, klubu. Szacunek dla moich piłkarzy. Kibice mogą też być dumni. Życzę KKS-owi wszystkiego najlepszego na resztę sezonu i osiągnięcia celów, czyli awansu do 1. ligi. Koncentracja nie była problemem, ale jak zregenerować się po Rakowie. To było wymagające spotkanie pod względem fizycznym i taktycznym. Raków swój mecz zagra o 1 dzień później, to dużo w takim mikrocyklu. To było spotkanie z gatunku o wszystko albo nic. Rywal postawił nam trudne warunki, grał piłką, odważnie, nie mogliśmy go zatrzymać. Tak naprawdę jeszcze nic nie osiągnęliśmy. Mamy finał, ale chcemy więcej. To nasz cel. Do tego wygrać maksymalnie ile się da w Ekstraklasie.