Konferencja pomeczowa

Tarachulski: Marzyliśmy o grze w finale

Wtorek, 4 kwietnia 2023 r. 23:16 Mishka, źródło: Legionisci.com

Bartosz Tarachulski (trener KKS-u Kalisz): Przede wszystkim gratuluję Legii Warszawa awansu. Czujemy ogromny smutek i żal, wszyscy marzyliśmy, że to nasza drużyna znajdzie się w finale Pucharu Polski. Naprawdę wierzyliśmy w zwycięstwo z tak wielkim rywalem, jakim jest Legia.









Nie weszliśmy w mecz najlepiej, już na początku straciliśmy bramkę, ale chłopcy się nie załamali, dążyli do tego, żeby wyrównać i walczyli do ostatniej minuty. Zabrakło skuteczności. Rozegraliśmy fantastyczną drugą połowę, byliśmy w tej części gry zespołem lepszym. Szkoda, że nic nie chciało wpaść do bramki, nie mniej jednak zawodnikom należy się szacunek. Pokazali bardzo dobry futbol. Wielkie gratulacje dla moich zawodników, od początku sezonu spisują się bardzo dobrze. Wielka szkoda i duży niedosyt, że nie udało się awansować. Zostało nam skoncentrować się na lidze i zrobić wszystko, żeby awansować do 1. ligi. Jako trener jestem dumny z chłopaków, zasługują na szacunek całego miasta. Ludzie po meczu byli szczęśliwi, gratulowali nam postawy. Wielkim sukcesem dla nas jest sama gra w tym półfinale, ale marzyliśmy o grze w finale. Zabrakło niewiele.