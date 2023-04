Strzał(ek) na miarę finału!

Sędziowie

Główny: Jarosław Przybył

Asystent: Radosław Siejka

Asystent: Sebastian Mucha

Techniczny: Marcin Kochanek



wrt - 12 minut temu, *.vectranet.pl piłkarze Legii są jak rak pis. przykleić się do stanowiska, gówno robić, brać ciężką kasę i utrzymać jak najdłużej. żeby tylko utrzymać się przez rok a później chlać pół życia za odsetki. a kibicom tym 'prawdziwym' też się coś odkleiło żeby wstawiać się za wojtyłą. odpowiedz

Rybasocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl Trochę za bardzo podeszliśmy wyluzowani a Kalisz grał jak o życie. Co by nie mówić zwyciężyła drużyna która miała zwyciężyć. Niewiem tylko co robi u nas jeszcze Rosołek i Baku. Z całym szacunkiem dla Kalisza ale jestem pewien że ci dwaj panowie nawet tam graliby głębokie rezerwy. odpowiedz

syrenka - 1 godzinę temu, *.orange.pl Gratulacje Legio! Pozdrowienia z Konina! odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl jest dobrze, mecz przepchnięty, finał, szkoda , że na tym beznadziejnym narodowym, dobrze że nie pojechałem do Kalisza bo mecz słabiutki, miła dla kiboli Legii ta wiosna, jesteśmy najlepsi, a możemy nawet mistrza mieć, fajnie być LEGIĄ !!! odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Fuks jak ch.. Zachłyśnięcie po meczu z Rakowem... mam nadzieję. Kalisz dzisiaj był wielkim klubem.... większym od Legii jeśli chodzi o mecz. No to w finale musimy zagrać taki mecz jak z Rakowem.....i pewnie będzie to Raków. Nasi noszą głowę za wysoko. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Nie wiem po co weszli Rosołek Carlitos Baku i Sokołowski?; No po prostu po co. Miliony ledwo wygrali.... Wstyd. Może tego Tarachulskiego na trenera wziąć? Pozdro L odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.149 @Michał: po to, żeby mogli odsapnąć ci, którzy nabiegali się z rakowem odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.156.70 Widać że mecz z Rakowem jeszcze chłopaki mieli w kościach!!! Najważniejszy jest awans a przy tak krótkiej ławce nie jesteśmy w stanie grać na takim poziomie jak w sobotę co trzy dni!!!

To chyba tyle...

Teraz zapominamy o tej męczarni i przede wszystkim regeneracja na Miedź!!!

DO GÓRY GŁOWY I PO ZWYCIĘSTWO DO LEGNICY!!!!

TYLKO LEGIA!!!! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Plan wykonany, o reszcie zapominamy bo pamiętać nie ma czego. odpowiedz

Mordziaty - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Ciezko bylo.... co to za druzyna ten kks.. niby z zadupia ligowego... odpowiedz

eN - 2 godziny temu, *.as13285.net Jakim cudem kks nie dostał karnego po ręce Augustyniaka to nie wiem. Zbyt lekko piłkarze podeszli do tego meczu blisko było do katastrofu odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.156.70 @eN: prawdopodobnie piłka najpierw odbiła się Augustyniakowi od klatki piersiowej.... Tak mi się wydawało po obejrzeniu powtórek... Ale mogę się mylić... odpowiedz

eN - 1 godzinę temu, *.as13285.net @PLK: no niestety nie odbija się od twarzy miszty i trafia Augustyniaka w dłoń gdyby nie jego ręka wyszła by w pole karne gdzie stali zawodnicy kksu a tak wyszła na rzut rożny. Fura szczęścia dla nas i niezrozumiała decyzja byłem przekonany o karnym odpowiedz

Wesoly Romek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl tylko marudzić umieta Warszawskie ... - grali tak bo za chwile będziecie ich oceniać w meczu ligowym gdzie musimy wygrać wszytko żeby mieć nadzieje - zerkamy długoplanowo !!!!!!! maruderzy !!!!!!!! -> nadal kochamy jedna i ta jedyna = L:) odpowiedz

Hehe - 2 godziny temu, *.160.198 Wy jesteście poje…? Ten zespół pogonił 3 zespoły z ekstraklapy i dotarł do półfinału, wy się pewnie 5:0 spodziewaliście ? Haha odpowiedz

Trampek - 2 godziny temu, *.125.90 Igor Strzałek przeszedł już do historii. To on mimo młodego wieku ...wprowadził LEGIĘ do finału PP strzelając bramkę na wagę awansu. odpowiedz

Legia to my. - 2 godziny temu, *.aster.pl To był wślizg do finału. odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.156.70 @Legia to my.: Lepszy wślizg niż poślizg, nieprawdaż??! odpowiedz

Beck - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Slisz do reprezentacji to wiadomość z 1 ego kwietnia. Misztę może kupić tylko krótkowidz.itd,itd. Ten mecz to jedna wielką kompromitacja. odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Mecz żenujący. Legia praktycznie całą drugą połowę się broniła w meczu z II-ligowcem. Awans jest ale mecz do szybkiego zapomnienia. odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Piłkarze wznieśli się na wyżyny swoich umiejętności wygrali ten mecz, w szatni. A efekt tego był na boisku widoczny. Kopanie się po czołach tak się kończy robienie z nich gwiazd że oni jeszcze Raków dogonia itd.

Dzis był dramat oby w lidze nie odwalili takiego salta, jak dzisiaj.

Parodia piłki dziś była w ich wykonaniu i tylko fart mega fart ich uratował odpowiedz

ameLka - 2 godziny temu, *.160.212 Dlaczego oni grają w drugiej lidze? Nie rozumiem. Wynik cieszy ale o meczu ( zwłaszcza o drugiej połowie) natychmiast zapominam. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Ale padakę zagrali aż oczy puchły.Kalisz nas cisnął jak to my byśmy grali w drugiej lidze a nie oni.Josue wszystko zwalniał i podawał do tyłu. Do tego oddychał jak ryba bez wody.Pewnie nieźle zatańczyli po Rakowie.Skrzydła u nas nie istniały a atak to jest kpina.

Na plus Augustyniak. odpowiedz

Giggs - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie ma się co bulwersować.

Mieli awansować i awansowali, plan wykonany a mecz do zapomnienia.

odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Mecz katastrofa! Oddana inicjatywa rywalom. Prosiliśmy się o stratę bramki.... więcej szczęścia, niż rozumu! Wygrać co się da w lidze i Wygrać Puchar! Do zobaczenia na Narodowym! odpowiedz

co z wami? - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Mamy awans a wy narzekacie. Czytam te komentarze tutaj po każdym meczu i wiecznie narzekanie. Nawet jakby opykali real z 5:0 to byłoby jęczenie że to, że tamto... Rzygać się chce. odpowiedz

206 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @co z wami?: Co się dziwisz? Ilu tu z Legii jest? Ja się szykuję na finał, a niektórzy nie wiedzą/chcą wiedzieć jak dysponować składem. Też momentami oczy bolały, ale jeśli ktoś uważa, że na takiej intensywności jak z Rakowem da się zagrać 3 mecze...

Pozdrawiam kibiców Legii Warszawa z WLKP odpowiedz

Wiśniak - 2 godziny temu, *.net.pl Mecz gówno

Żenada straszna

Zero ambicji

Powinni do domu na piechotę wracać odpowiedz

Rikki - 2 godziny temu, *.net.pl Ograli !!! Bez komentarza zwycięstwo cieszy ale takiej lipy dawno nie widziałem a już Josue to pokazał że lepiej dla Legii jak po tym sezonie go oleją bo kasę niebagatelną sobie zyczy więc arriwederci bo on pieprzy akcje i spowalnia grę a szpaner z niego że rzygi biora. W finale taki kabaret nie przejdzie . Mimo to chwała zwycięzcom. odpowiedz

as - 2 godziny temu, *.autocom.pl Trudno się gra z przeciwnikiem który gra o wszystko KKS był na fali, pokonał trzech rywali z naszej klapy,

drżałem o wynik , mogło być 2:0 po strzale ( nie ma to jak fart) Pekharta ale........

ciężki mecz to był , spodziewałem się takiego, troszkę zabrakło zabrakło precyzji w drugiej połowie ,

ogólnie mecz do zapomnienia , teraz jest 02.05.23 finał i jest nasz(L)

pozdrawiam (L)

odpowiedz

Maro(L) - 2 godziny temu, *.versatel.nl Piszcie co chcecie ale nie dziwię się że kks pokonał inne drużyny z ekstraklasy. Nie jeden klub chciałby żeby tak grali zawodnicy jak oni dziś. Najważniejsze jest to że to LEGIA zawita 2 maja odpowiedz

fart, ale ważny jest awans - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dobrze że sędzia nie gwizdnął ewidentnego karnego dla Kalisza po zagraniu ręką Augustyniaka bo moglibyśmy ten mecz nawet przegrać w regulaminowym czasie. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @fart, ale ważny jest awans:

Co Ty bredzisz. Augustyniak dostał w rękę po odbiciu piłki od twarzy Miszty więc jest to traktowane jako błąd techniczny tak samo jak gdyby sobie kopnął piłką w ręke. Gdyby reka była po uderzeniu gracza Kalisza wtedy karny. Więc nie siej fermentu jak się nie znasz. odpowiedz

fart, ale ważny jest awans - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Pawel: Augustyniak rękę miał nienaturalnie ułożoną. To jest ewidentny karny. Sędzia nam pomógł - takie są fakty. odpowiedz

eN - 2 godziny temu, *.as13285.net @fart, ale ważny jest awans: dokładnie gdyby nie jego ręka pilka wróciła by w pole karne a tak wyszła na rzut rożny. Ja już czekalem na karnego tym bardziej że podobnego dostaliśmy w meczu z Radomiakiem. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @fart, ale ważny jest awans:

Ale dostał po rykoszecie od Miszty. Przecież Ci pisze że według przepisòw jest to błąd techniczny. Ułożenie reki nie ma znaczenia. odpowiedz

eN - 1 godzinę temu, *.as13285.net @Pawel: nasz mecz przeciwko Radomiakowi wlacz 1:58 https://youtu.be/yu4qhuqlYJE identyczna sytuacja a tylko decyzja diametralnie różna odpowiedz

(L)oco - 1 godzinę temu, *.com.pl @eN: No rzeczywiście, identyczna sytuacja jak z Radomiakiem. Karny niestety ewidentny odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ja rozumiem że awans najważniejszy i ktoś napisze pewnie że styl nieważny. Ale nie przystoi z L na piersi w taki sposòb reprezentować Legię. Myśleli że po Rakowie już sa panami świata. Połowa to parodyści bez ambicji i umiejętności w trybie natychmiastowym do wyje...nia

Mimo wszystko widzimy Się na Narodowym. odpowiedz

atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Jeżeli z rakowem był "kosmos" to tu były kanały ściekowe... odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.autocom.pl dobrze ze przeszli i juz odpowiedz

Sebi Mokotów - 2 godziny temu, *.151.211 Pewny awans, brawo! odpowiedz

Odp - 2 godziny temu, *.lunet.eu „Kosmiczny mecz 2.” odpowiedz

