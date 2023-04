Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z KKS-em Kalisz

Czwartek, 6 kwietnia 2023 r. 16:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za wtorkowy mecz w Kaliszu otrzymał Rafał Augustyniak. Występ obrońcy oceniliście na 4 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali średnie i słabe noty. Najniższe trafiły do dwóch zmienników - Carlitosa i Rosołka. W sumie oceniało 466 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,9.









Augustyniak 4,0

Miszta 3,7

Strzałek 3,6

Slisz 3,3

Yuri Ribeiro 3,2

Jędrzejczyk 3,1

Josue 3,0

Sokołowski 2,9

Wszołek 2,6

Mladenović 2,6

Muci 2,6

Pekhart 2,6

Baku 2,6

Johansson 2,6

Carlitos 2,3

Rosołek 2,3