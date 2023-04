Wiara w mistrza powróciła? [SONDA]

+ dodaj komentarz

2 godziny temu

Legia zagrała bardzo dobrze w meczu z Rakowem, już dawno tak grającej Legii nie widziałem. Jednak to nie zmieni niczego w wyścigu o mistrzostwo.

W dalszym ciągu mamy 6 pkt straty a do tego czeka nas jeszcze mecz z Lechem i chociażby wyjazd do Szczecina.

Raków na pewno straci jeszcze punkty, ale nie tyle żeby oddać 1 miejsce.

My tez pewnie stracimy w pewnym momencie punkty, jakaś porażka, pewnie remis.

Gdyby jednak stał się jakiś cud i na koniec wyprzedzilibysmy Raków , to byłaby to sensacja na miarę awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Mimo wszystko, pamietam co się działo w poprzednim sezonie, dlatego doceniam i będę zadowolony nawet z 2 miejsca, i byłoby bardzo miło gdyby udało się dojść do finału PP i wygrać to trofeum.

Jednak w przyszłym sezonie, każdy będzie już oczekiwał mistrzostwa.

