Runjaić: Musimy zaprezentować odpowiedni poziom

Piątek, 7 kwietnia 2023 r. 13:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Miedź Legnica faktycznie jest w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Muszą zacząć porządnie punktować, by się utrzymać. Dlatego też wiemy, jakie zagrożenia wiążą się z tym pojedynkiem. Dla nas mecz ma podobnie wysoką stawkę jak dla rywali - mówi przed meczem z Miedzią Legnica Kosta Runjaić.









Pamiętamy mecz z rundy jesiennej, gdy przegrywaliśmy 0-2 i wygraliśmy w końcówce. Miedź ma w składzie Angelo Henriqueza i Luciano Narsingha. Aby udało się osiągnąć sukces, musimy też zaprezentować swój właściwy poziom gry.

Nie szukamy wymówek, wiemy że musimy zaprezentować się solidnie, by kontynuować passę i podtrzymać emocje w walce o mistrzostwo. Mieliśmy odpowiednią przerwę po ostatnim pojedynku. Mamy za sobą dwa ważne zwycięstwa - wygraną z Rakowem i awans do finału Pucharu Polski. Nie oznacza to, że kolejny mecz będzie mniej ważny, bo w piłce najbliższe spotkanie jest tym najważniejszym.



Blaz Kramer miał dziś pierwszy trening z całą drużyną po kontuzji. Oprócz niego wszyscy będą dostępni na mecz z Miedzią. Nie będę się ustosunkowywał do kwestii personalnych jeśli chodzi o ustawienie, przed nami jeszcze dwa treningi.



Na pozycji bramkarza mamy solidną i wyrównana walkę. Każdy może liczyć na 100% zaufania z naszej strony. Od momentu kontuzji Tobiasza, Hłądun pokazał, że jest podporą drużyny i jest w stanie zaprezentować to, czego od niego oczekujemy. Dodatkowo Miszta wykorzystał swoją szansę, jaką była gra w półfinalista, a Tobiasz w międzyczasie coraz intensywniej uczestniczy w jednostkach treningowych. Ta komfortowa sytuacja pozwala nam na nienakładanie zbyt dużej presji jeśli chodzi o powrót Tobiasza do bramki. On powoli się odbudowuje, by być w najwyższej dyspozycji. Jeśli optymalny scenariusz by się ziścił, będzie miał test swojej formy w meczu drugiej drużyny - wówczas będziemy wiedzieli, w jakim miejscu się znajduje.



Jak zapatruję się na finał? Mecz 2 maja napawa nas radością, udało się nam dotrzeć do finału. Będzie to wielkie święto futbolu. Spodziewaliśmy się, że Raków nie zostawi nas samych i też wykona ten krok do finału. Szanse oceniam 50 na 50. Postaramy się o sprawienie radości naszym kibicom, byśmy mogli po meczu razem świętować zdobycie pucharu. Raków dwa razy z rzędu wygrał to trofeum, ale u nas nie brakuje zawodników, którzy też zdobywali puchary, więc zapowiada się niesamowita rywalizacja. Wcześniej przed nami jednak sporo ważnych meczów.



Życzę wszystkim kibicom i pracownikom klubu wesołych Świąt Wielkanocnych!



