Zapowiedź meczu

Tylko formalność?

Poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r. 00:24 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W Wielkanocny Poniedziałek Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Miedzią Legnica, która jest zdecydowanie najsłabszą drużyną w lidze. Historia pokazała jednak nie raz, że to właśnie tacy rywale sprawiają "Wojskowym" sporo problemów.