27. kolejka Ekstraklasy: Raków zatrzymany w Radomiu, remis Legii

Ludzie!Legi! - 1 godzinę temu, *.57.127 Ciekawostki dropsa wkraczajâ ....może mistrz?teraz ktowie dwie ekipy...w Warce.... odpowiedz

Kanil - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo

Radomiak odpowiedz

Jerry - 3 godziny temu, *.orange.pl To nieprawdopodobne, ale mamy gigantyczną szansę na dublet w tym sezonie. Panowie nie spieprzcie tego. odpowiedz

Waldek z Białostockiej - 4 godziny temu, *.kompex.pl Szamotulski- Omeljańczuk- Zieliński- Edson; Wolski - Radović - Odidja - Pisz - Duda; Nikolić - Pekhart.



odpowiedz

SF - 09.04.2023 / 12:10, *.orange.pl Bedzie dobrze! Radomiak 2-1 Rakow a Miedz 0-2 LEGIA !!! odpowiedz

Jacu - 09.04.2023 / 09:24, *.centertel.pl Warta tradycyjnie podłożyła się amice. odpowiedz

Arek - 08.04.2023 / 23:09, *.tpnet.pl Fajnie Vuko daje sobie radę w Piaście. odpowiedz

Misza_Praga - 06.04.2023 / 22:44, *.plus.pl gÓWNO w WIADRZE super wynik, niech lecą z Ligi PROSTY.... TUTKI poznaniaków!!! odpowiedz

Mocno Legia - 06.04.2023 / 14:07, *.centertel.pl Radomiak i Legia zwycięstwa! odpowiedz

UK - 06.04.2023 / 12:14, *.co.uk Raaaaaadomiak jazda z Kuur...ami !! ;) odpowiedz

