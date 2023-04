Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 5-2 Broń Radom

Sobota, 8 kwietnia 2023 r. 13:56 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 23. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała w LTC z Bronią Radom 5-2. W wyjściowym składzie znalazł się wracający po urazie Kacper Tobiaszy. W drugiej połowie nie obronił rzutu karnego. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Kolejne spotkanie rozegrają 15 kwietnia o godzinie 16:00 na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.









Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando stołecznego zespołu. W 4. minucie legioniści mieli dobrą okazję do zdobycia bramki, jednak żaden z zawodników nie doszedł do piłki zagranej w pole karne. W 6. minucie piłka minimalnie minęła słupek bramki Kosiorka, po tym jak w pole karne zagrywał Szymon Grączewski. Dawid Dzięgielewski zderzył się jeszcze z bramkarzem Broni, który mocno ucierpiał w wyniku tego starcia. Mieliśmy więc dłuższą chwilę przerwy. W 14. minucie tuż ponad bramką uderzał Miłosz Pacek. Legioniści zdecydowanie dominowali, a Broń miała duże problemy z wyjściem z własnej połowy. Chwilę później powinno być 1-0, ale legioniści zdołali tylko wywalczyć rzut rożny. W 24. minucie Dawid Dzięgielewski wychodził sam na sam, ale nie zdołał przelobować bramkarza i nadal mieliśmy 0-0. Raz za razem sunęły ataki na bramkę Broni Radom. 4 minuty później mieliśmy pierwszą sytuację dla drużyny gości i od razu zakończoną rzutem rożnym. Bardzo wysoko ponad bramką uderzył jednak Maciej Kmiecik. W odpowiedzi popędził Igor Korczakowski, a Kmiecik musiał ratować się wybiciem za linię końcową. W 35. minucie legioniści mieli kolejną świetną sytuację, dogrywał Dzięgielewski, przed bramkę wbiegał Jakub Kisiel, ale dobrze spisał się Jakub Kosiorek. Również rzut rożny nie przyniósł zmiany wyniku. Chwilę później popędził Grączewski, jednak Mateusz Możdżeń nie zdołał oddać strzału. W 39. minucie nad bramką uderzał Kamil Odolak. W 43. minucie na raty padł gol dla Legii. Najpierw piłka trafiła jedynie w słupek po uderzeniu Możdżenia, ale skutecznie z 6. metrów dobijał 18-letni Szymon Grączewski. Z akcją wyszli goście, którzy zanotowali pierwszy strzał celny w tym meczu, ale żadnych problemów z interwencją nie miał Kacper Tobiasz. W 45. minucie było już 2-0. Doskonałe dośrodkowanie Możdżenia z prawej strony wykorzystał Julien Tadrowski, który głową umieścił piłkę w siatce. Jeszcze przed przerwą rzut rożny wykonywali piłkarze z Radomia, jednak nie stworzyli większego zagrożenia, a z szybką kontrą wychodził Miłosz Pacek. Legionista został powstrzymany nieprzepisowo, a Dariusz Partyka zobaczył żółtą kartkę.



W 51. minucie padła bramka dla zespołu gości. Strzelcem został Bartłomiej Nowak, który po przerwie pojawił się na boisku. Kacper Tobiasz skapitulował po uderzeniu z dystansu. Kolejne minuty to okres znacznie mniej ciekawej gry i mniejszej liczby sytuacji. W 66. minucie doskonałe podanie dostał Cyprian Pchełka i z ostrego kąta podwyższył prowadzenie na 3-1. W 76. minucie Hubert Derlatka wybił piłkę zmierzającą do pustej bramki. 2 minuty później doskonale zza pola karnego uderzył Dawid Kiedrowicz, czym całkowicie zaskoczył bramkarza. W 80. minucie nie zdążyli wrócić obrońcy Broni, doskonałe podanie przed bramkę otrzymał Kiedrowicz i nie pozostało mu nic innego, jak z bliskiej odległości wbić piłkę do bramki. W 85. minucie na bramkę uderzał Kieraś, ale trafił jedynie w słupek. W 88. minucie w polu karnym faulowany był Kielak, sędzia wskazał na 11. metr. Tobiasz został zmylony i mieliśmy drugie trafienie dla Broni. Sędzia doliczył 3 minuty, ale wynik nie uległ już zmianie, choć doskonałą okazję miał Cyprian Pchełka.



Legia II Warszawa 5-2 (2-0) Broń Radom

1-0 - 43' Szymon Grączewski

2-0 - 45' Julien Tadrowski

2-1 - 51' Bartłomiej Nowak

3-1 - 66' Cyprian Pchełka

4-1 - 78' Dawid Kiedrowicz

5-1 - 80' Dawid Kiedrowicz

5-2 - 89' Michał Kielak (k)



Legia II: 1. Kacper Tobiasz – 25. Miłosz Pacek (64' 19. Marcel Krajewski), 26. Kacper Wnorowski, 17. Julien Tadrowski (78' 24. Jan Ziółkowski), 16. Patryk Konik – 6. Jakub Kisiel (56' 18. Sebastian Kieraś), 8. Aleksander Waniek, 14. Mateusz Możdżeń – 5. Igor Korczakowski, 7. Dawid Dzięgielewski (56' 9. Dawid Kiedrowicz), 23. Szymon Grączewski (64' 22. Cyprian Pchełka)



Broń: 12. Jakub Kosiorek – 4. Damian Machajek (59' 15. Maciej Knap), 10. Sebastian Kobiera, 25. Hubert Jakubiec, 11. Hubert Derlatka, 3. Maciej Kmiecik, 8. Marcin Szymczak (71' 95. Jakub Kowalski), 13. Dariusz Partyka (63' 20. Jakub Mydłowiecki), 21. Michał Kielak, 9. Kamil Odolak (63' 57. Georgio Reid Xahne), 7. Piotr Goljasz (46' 14. Bartłomiej Nowak)



żółte kartki: Kisiel - Partyka, Mydłowiecki



