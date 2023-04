Futsal

Legia Warszawa 7-3 Clearex Chorzów. O krok od utrzymania

Sobota, 8 kwietnia 2023 r. 18:33 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 27. kolejki Legia Warszawa wygrała z Clearexem Chorzów 7-3. Do przerwy był remis 2-2. Po 3 bramki zdobyli Rui Pinto i Andre Luiz, a jedną dołożył Adam Grzyb. Po tym zwycięstwie legioniści są coraz bliżej utrzymania. Kolejne spotkanie rozegrają 23 kwietnia o godzinie 18:00 na wyjeździe z Constractem Lubawa.









Już w 20. sekundzie pierwszą bramkę dla zespołu gości zdobył strzałem z ostrego kąta Dominik Jankowski. W 3. minucie do wyrównania doprowadził Rui Pinto. W 7. minucie po raz drugi zespół z Chorzowa wyszedł na prowadzenie. Tym razem bramkę zdobył Sebastian Brocki. W !2. minucie faulowany w polu karnym był Davidson Silva. Do piłki podszedł Mariusz Milewski, ale uderzył prosto w bramkarza. Legioniści próbowali, walczyli, ale nie prezentowali takiego poziomu, jak w poprzednim spotkaniu. W 13. minucie bombę na bramkę posłał Mariusz Milewski, ale trafił w bramkarza. Chwilę później po kolejnym uderzeniu piłka trafiła w poprzeczkę. W 15. minucie po bardzo długim rozegraniu udało się przebić przez szczelną chorzowską obronę i wyrównać stan meczu. W 17. minucie legioniści wyszli z szybką akcją, Andre Luiz podał do Davidsona Silvy, a ten będąc tuż przed bramką, uderzył jedynie w poprzeczkę. Brakowało szybkich akcji, jakie mogliśmy obserwować poprzednio, a obrona strefowa rywali sprawiała stołecznym zawodnikom problemy. Na 20 sekund przed przerwą w słupek trafił Maciej Mizgajski. W odpowiedzi huknął Milewski, ale niecelnie.



Już na samym początku drugiej części Legia zdobyła trzecią bramkę. Lele uderzał, a z najbliższej odległości dobił Andre Luiz. W 23. minucie pięknym strzałem z ostrego kąta popisał się Rui Pinto, dając Legii prowadzenie 4-2. W odpowiedzi szansę mieli goście, ale Mariusz Seget z bliskiej odległości trafił w słupek. W 26. minucie świetną akcję przeprowadzili legioniści, a zamknął ją uderzeniem z prawej strony Rui Pinto, który po raz trzeci wpisał się na listę strzelców. W 31. minucie technicznym zwodem popisał się Andre Luiz, jednak strzelił niecelnie. W 30. minucie świetne podanie od Michała Knajdrowskiego dostał Adam Grzyb, dołożył nogę i Oskar Banasiak musiał skapitulować. W 34. minucie goście wykonywali przedłużony rzut karny. Do piłki podszedł Mizgajski i posłał piłkę między nogami Warszawskiego. Chwilę później sytuacja się powtórzyła. Tym razem faulował Grzyb, ale Warszawski świetnie zachował się przy obronie przedłużonego rzutu karnego. W końcówce rywale nieco przycisnęli. Na 2 minuty przed zakończeniem meczu zdecydowali się na wycofanie bramkarza. W 39. minucie Rui Pinto idealnie wyłożył piłkę, a Andre Luiz ustalił wynik meczu.



Legia Warszawa 7-3 (2-2) Clearex Chorzów

00:20 - 0-1 Dominik Jankowski

02:10 - 1-1 Rui Pinto

06:20 - 1-2 Sebastian Brocki

14:50 - 2-2 Andre Luiz

20:30 - 3-2 Andre Luiz

22:42 - 4-2 Rui Pinto

25:41 - 5-2 Rui Pinto

29:13 - 6-2 Adam Grzyb

33:14 - 6-3 Maciej Mizgajski

38:50 - 7-3 Andre Luiz



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Sergio Monteiro, 7. Andre Luiz, 12. Rui Pinto, 97. Davidson Silva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 9. Paweł Tarnowski, 14. Krzysztof Jarosz, 15. Radosław Marcinkowski, 19. Adam Grzyb, 20. Michał Knajdrowski, 81. Mariusz Milewski



Clearex: 1. Kacper Burzej, 6. Dominik Jankowski, 8. Maciej Mizgajski, 10. Sebastian Brocki, 13. Przemysłąw Dewucki

rezerwa: 16. Oskar Banasiak, 3. Łukasz Borkowski, 4. Maksymilian Smaluch, 7. Mariusz Seget, 9. Aleksander Hartstein, 11. Szymon Łuszczek, 14. Artur Kubicki, 16. Oskar Banasiak, 27. Michał Dubiel



żółte kartki: Andre Luiz - Dewucki, Kubicki



