Raport kartkowy przed meczem z KKS-em Kalisz

Maik Nawrocki nie zagra we wtorkowym meczu 1/2 finału Pucharu Polski pomiędzy KKS-em Kalisz i Legią Warszawa. Obrońca stołecznego zespołu został ukarany żółtą kartką w 6. minucie spotkania 1/4 finału z Lechią Zielona Góra, kiedy musiał popełnić faul taktyczny. Było to jego drugie upomnienie tego typu. Żaden z zawodników nie jest zagrożony pauzą, bowiem wszystkie dotychczasowe napomnienia zostały anulowane po poprzednim etapie rozgrywek. Puchar Polski 2022/23

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie martwimy się.... mamy Augusta! odpowiedz

Sobo(L)ew - 32 minuty temu, *.chello.pl @Ju(L)ius: Dokładnie August da radę, pokazały to ostatnie mecze choćby ten mecz z liderem odpowiedz

