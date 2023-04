14-16.04: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 14 kwietnia 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Łazienkowskiej mecz Legii z Lechem, na którym pojawi się komplet publiczności. W tym samym czasie w Sopocie mecz ligowy zagrają koszykarze (transmisja w Polsacie Sport Extra). W sobotę zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy w pożegnalnym meczu na poziomie I ligi (g. 18:00). Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do kupienia przy wejściu do hali. Na pewno ciekawie na trybunach będzie również na sobotnim meczu III-ligowych rezerw Legii w Nowym Dworze Mazowieckim. Tego samego dnia o godz. 17 zawodniczki Legia Ladies podejmą w LTC Polonię Warszawa.



Rugbistki Legii w sobotę w Gdańsku na obiekcie GOKF przy Al. Grunwaldzkiej 244 rozegrają siódmy, przedostatni w tym sezonie turniej mistrzostw Polski.



Rugbiści Legii w sobotę pojadą do Poznania na finały mistrzostw Polski w rugby 7-osobowym. Nasz zespół czekają trzy mecze fazy grupowej oraz jedno spotkanie w rundzie finałowej. Z kolei rugbiści w wydaniu 15-osobowym w sobotę o 17:00 zagrają I-ligowe spotkanie na stadionie przy Obrońców Tobruku 11. Bilety w cenie 20 zł do nabycia przed meczem.



Juniorzy koszykarskiej Legii do lat 17 zagrają w Zielonej Górze (hala MOSiR) w turnieju półfinałowym mistrzostw Polski. Do finałów awansują dwie najlepsze drużyny. Transmisje wszystkich spotkań dostępne będą na YT.



W piątek w Rypinie podczas 21 gali Suzuki Boxing Night odbędzie się mecz Polska - Niemcy w boksie olimpijskim. Powołania do kadry otrzymali dwaj legioniści - Bartłomiej Rośkowicz (-63,5kg) i Jakuba Maścianica (-80kg). Transmisja w TVP Sport.



Rozkład jazdy:

15.04 g. 14:00 UWKS Legia Warszawa - Wisła Jabłonna [A klasa][ul. Marymoncka 42]

15.04 g. 14:10 Posnania Poznań - Legia Warszawa [rugby 7, Poznań, ul. Słowiańska 78]

15.04 g. 15:00 Cracovia - Radomiak Radom

15.04 g. 15:30 Legia Warszawa - Juvenia Kraków [rugby 7, Poznań, ul. Słowiańska 78]

15.04 g. 16:50 Tytan Gniezno - Legia Warszawa [rugby 7, Poznań, ul. Słowiańska 78]

15.04 g. 17:00 Legia Warszawa - Rugby Białystok [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11]

15.04 g. 17:00 Świt Nowy Dwór Maz. - Legia II Warszawa

15.04 g. 17:00 Legia Ladies - Polonia Warszawa [LTC]

15.04 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków

15.04 g. 17:30 Zagłębie Sosnowiec - Ruch Chorzów

15.04 g. 18:00 Legia Warszawa - Norwid Częstochowa [siatka, ul. Niegocińska 2a]

16.04 g. 12:15 FC Den Haag - Almere City FC

16.04 g. 17:30 Legia Warszawa - Lech Poznań

16.04 g. 17:30 Trefl Sopot - Legia Warszawa [kosz]



Półfinały MP U-17 w kosza [Zielona Góra]:

14.04 g. 18:30 SKM Zastal Zielona Góra - Profbud Legia Warszawa

15.04 g. 17:15 Śląsk Wrocław - Profbud Legia Warszawa

16.04 g. 10:15 Stal Ostrów Wlkp. - Profbud Legia Warszawa



Młodzież:

13.04 g. 18:00 Progres Warszawa 11 - Legia LSS U12 [ul. Rosochata 1 (Wilanów)]

15.04 g. 09:15 Orlik Mokotów 13 - Legia LSS U10C [ul. Kazimierzowska 58]

15.04 g. 10:00 AP Wilki Warszawa 13 - Legia LSS U10 [ul. Marymoncka 42, boisko D]

15.04 g. 10:15 Błyskawica Warszawa 11 - Legia LSS U12B [ul. Kawęczyńska 44]

15.04 g. 11:00 Legia U16 - Escola Varsovia 07 [LTC 6]

15.04 g. 14:00 Legia U15 - MKS Polonia Warszawa 08 [CLJ U15][LTC 6]

15.04 g. 14:30 Stal Rzeszów 06/7 - Legia U17 [CLJ U17][Rzeszów]

15.04 g. 15:30 Mazur Radzymin 09 - Legia U14 [Radzymin, ul. Wołomińska 3]

16.04 g. 10:00 Drukarz I Warszawa 13 - Legia U10 [al. Zieleniecka 2]

16.04 g. 10:00 Legia U11 - BVB Academy Warszawa 2012 [LTC 7]

16.04 g. 10:00 Legia LSS U9 - RKS Okęcie 14 [LTC 6]

16.04 g. 10:00 Legia LSS U8 - Victoria Sulejówek 15 [LTC 6]

16.04 g. 11:30 Legia LSS U8 - RKS Okęcie 15 [LTC 6]

16.04 g. 11:30 Legia LSS U9 - TS Gwardia Warszawa 14 [LTC 6]

16.04 g. 11:30 Legia LSS U11 - RKS Okęcie 12 [LTC 6]

16.04 g. 12:00 Legia LSS U11 - BVB II Academy 12 [LTC 7]

16.04 g. 13:00 Śląsk Wrocław 04/5 - Legia U19 [CLJ U19][Wrocław, ul. Oporowska]

16.04 g. 13:00 Legia LSS U12 - Varsovia II Warszawa 11 [LTC 6]

16.04 g. 14:00 Barca Academy 13 - Legia LSS U10A [ul. Fleminga 2]

16.04 g. 14:30 Legia Ladies LSS U13 - Ożarowianka Ożarów 10 [LTC 6]



Legia U13 i U12 zagrają w sobotę wyjazdowy sparing z MKS Żylina, a w niedzielę rano - z węgierskim MTK Budapeszt.