Sokołowski: Chcemy zdominować rywala

Poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r. 16:29 źródło: Legia Warszawa

- Do każdej rundy Pucharu Polski podchodziliśmy tak, jakby to był finał. W tych rozgrywkach liczy się wynik i awans do kolejnej rundy. Zagramy z drużyną z niższej klasy rozgrywkowej, ale musimy do tego meczu podejść tak samo jak do poprzednich w pucharze czy w Ekstraklasie i za wszelką cenę go wygrać - mówi przed wtorkowym meczem z KKS-em Kalisz Patryk Sokołowski.









- Jesteśmy rozpędzeni po sobotnim meczu, ale nie możemy zgubić koncentracji. Takie ważne spotkania wymagają dużych pokładów koncentracji. Chwilę potem mamy kolejny bardzo ważny z nieco mniej uznanym przeciwnikiem, ale tak samo ważny. Kluczem będzie to, by w dobrych humorach po Rakowie zachować maksymalną koncentrację. Jedziemy do Kalisza z jasnym planem. Chcemy zdominować rywala i jak najszybciej rozstrzygnąć wynik rywalizacji.



- Dla zawodników, którzy grali w sobotę, ostatnie dni były czasem regeneracji, by być gotowym na wtorek. Ci, którzy grali mniej, trenowali w grupach. Cała dwudziestka meczowa jest gotowa, by wyjść od pierwszej minuty i walczyć.



- Już w poprzedniej rundzie mogliśmy doświadczyć atmosfery meczowego święta. W całej Zielonej Górze czuć było ogromne oczekiwanie na spotkanie z Legią, było to dla nich duże wydarzenie. My musimy podejść do tego meczu tak, jak miało to miejsce w konfrontacji z Lechią. Nie ma mowy o żadnym lekceważeniu przeciwnika. Jesteśmy pewni siebie, ale mamy szacunek do rywali. Znamy tegoroczne wyniki KKS-u Kalisz w Pucharze Polski. To jest półfinał, więc przypadkowa drużyna nie awansowałaby na ten etap rozgrywek. Mamy jednak doświadczenie w takich spotkaniach.