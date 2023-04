Filip Mladenović znalazł się na celowniku Panathinaikosu - poinformował Tomasz Włodarczyk w magazynie "Futbol Raport" na meczyki.pl. Obecny kontrakt Mledanovicia z Legią obowiązuje do końca czerwca tego roku i jak ostatnio powiedział Serb, rozmowy w sprawie jego przedłużenia nie ruszyły.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Arunbarrena - 50 minut temu, *.143.136 Niech idzie, mamy Baku i Rosółka! odpowiedz

majusL@legionista.com - 55 minut temu, *.174.42 Niech idzie. W końcu!!! Nawet podwiozę na lotnisko odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl W sierpniu skończy 32 lata (zerowy potencjał sprzedażowy), czasem wymiata a czasem irytuje, połowa kartek za dyskusje z sędziami. Tylko czy po jego odejściu kupią zawodnika czy kolejnego Manu/Picha? Bo na wahadłach nie mamy nikogo (sensownego) oprócz niego i Wszołka… odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.