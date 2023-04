Jeździectwo

Wyniki legionistów w ostatnich tygodniach

Wtorek, 4 kwietnia 2023 r. 09:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Zawodnicy sekcji jeździeckiej Legii w ostatnich tygodniach startowali w licznych zawodach ogólnopolskich i regionalnych. Na podium stawali Krzysztof Mazur, Zuzanna Chwalińska, Julia Lewinson, Agata Fludra, Lena Kwiatkowska, Janina Fabińska, Lidia Gontarz, Matylda Godlewska i Natalia Molenda. Poniżej wyniki legionistów z ostatnich startów.



Krzysztof Mazur:

HZOB2*, Leszno (18-20.11): - 5. miejsce w klasie CC na koniu Cicero

HZR, Leszno (3-5.03): - 1. miejsce ex aequo w klasach i L i L1 na koniach Clapperton i Espri Cicero



Zuzanna Chwalińska

HZR-B, KJ Aromer (3-4.12): - 1. miejsce w konkursie klasy P na koniu Mc Douglas S.



Julia Lewinson

HZR-B, KJ Aromer (3-4.12): - 1. miejsce w konkursach klasy N, C i C1 na klaczy Uta



Agata Fludra

HZR-B, KJ Aromer (18-19.03): - 2. miejsce w konkursie klasy N1 na koniu Coroner



Lena Kwiatkowska

HZO-B, Dąbrówka Mała (24-26.03): - 6. miejsce w finale MR na klaczy Belle Fleur

ZOB1, Leszno (3-5.03): - 4. miejsce w konkursie MR na klaczy Belle Fleur

HZR-B, KJ Aromer (3-4.12): - 3. miejsce w konkursie 2x w konkursie N i 1x w konkursie klasy P na klaczy Belle Fleur

HZOB1, Leszno (18-20.11): - 4. miejsce w konkursie MR na klaczy Belle Fleur



Janina Fabińska

HPWiMaz-B, Becker Sport (24-26.03): - 2. miejsce i srebrny medal w finale grupy Junior Młodszy koniu Candy Dancer Z

HZOB1, Leszno (24-26.02): - 2. miejsce w konkursie 110 na koniu Candy Dancer Z,

HZR-B, KJ Aromer (3-4.12): - 3. miejsce w konkursie klasy P na koniu Candy Dancer Z



Lidia Gontarz

ZOB1, Leszno (3-5.03): - 2. miejsce w konkursie klasy P na koniu Cedric



Matylda Godlewska

HZR-B, Leszno (24-26.02): - 1. miejsce ex aequo w konkursie klasy L na koniu Rarara Van De Lentamel



Natalia Molenda

HZR-B, KJ Bobrowy Staw (21-22.01): - 1. miejsce ex aequo w konkursie 70 cm na klaczy Ostróżka