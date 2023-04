U-15: Polska 1-2 Słowacja

Reprezentacja Polski do lat 15 prowadzona przez Dariusza Gęsiora przegrała 1-2 (1-0) ze Słowacją w swoim drugim spotkaniu Turnieju Czterech Narodów rozgrywanego na Węgrzech. W wyjściowym składzie znalazł się legionisya, Pascal Mozie. Kolejny mecz Polacy rozegrają 7 kwietnia o godz. 11:00 z Finlandią. U-15: Polska 1-2 (1-0) Słowacja Antoni Uchroński 4 - Maxim Mateáš 55 (k), Maroš Novák 58 Polska: (skład wyjściowy) 12. Jakub Nowak - 14. Dawid Korzeniowski, 6. Jakub Falkiewicz, 16. Gracjan Czapniewski - 17. Mateusz Bartkowiak, 15. Pascal Mozie, 2. Alan Mazurkiewicz, 21. Jakub Peret, 20. Szymon Bil, 11. Antoni Uchroński - 23. Jakub Porada Słowacja: (skład wyjściowy) 12. Tomáš Gubka - 19. Leon Šimko, 3. Peter Pittel, 2. Lukáš Žilinčík, 16. Kevin Mikunda - 11. Dominik Pecsuk, 6. Milan Kodaj, 14. Jakub Benkovský, 20. Adam Rajnoha, 7. Dávid Polťák - 8. Maroš Novák. żółta kartka: Ožvold czerwona kartka: Lukáš Žilinčík (67. minuta, Słowacja, za faul taktyczny) Grano 2x40 minut

