U-15: Polska 1-1 Finlandia. Grali legioniści

W ostatnim meczu Turnieju Czterech Narodów rozgrywanego na Węgrzech reprezentacja Polski do lat 15 zremisowała 1-1 (1-0) z Finlandią. Pełne spotkanie rozegrał Antoni Błocki, natomiast Pascal Mozie pojawił się na murawie w 50. minucie. U-15: Polska 1-1 (1-0) Finlandia Jędrzej Hanuszczak 22 - Alberto Velasquez 48 Polska: 1. Antoni Błocki - 6. Jakub Falkiewicz, 5. Mateusz Cegliński, 16. Gracjan Czapniewski - 21. Jakub Peret (50, 17. Mateusz Bartkowiak), 10. Sammy Dudek, 8. Michał Ruszkiewicz, 18. Daniel Węgrzyn (50, 15. Pascal Mozie) - 9. Maksymilian Jóźwiak, 23. Jakub Porada (41, 20. Szymon Bil), 19. Jędrzej Hanuszczak (50, 11. Antoni Uchroński) Finlandia: 12. Maximillian Aerts - 4. Tomi Väkiparta, 15. Ville Kumpu, 5. Leevi Palmula, 2. Eetu Grönlund - 18. Otto Eloluoto (41, 19. Ermal Rrustemi), 7. Otto Tiitinen (75, 3. Kevin Haarma), 6. Antton Nylund, 20. Bruno Katz - 9. Alberto Velasquez, 11. Rasmus Tuomi (56, 8. Adam Zaitra) żółte kartki: Tiitinen, Kumpu Grano 2x40 minut

