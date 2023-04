Kluczyński drugi w deblu w turnieju w Barcelonie

Tenisista Legii, Jan Kluczyński wziął udział w turnieju Tennis Europe Emilio Sanchez Academy Youth Cup U16 w Barcelonie. W singlu legionista rozstawiony z numerem ósmym odpadł w drugiej rundzie, za to w grze podwójnej, w parze z Brazylijczykiem Gabrielem Nogueirą, zajął drugie miejsce. W finale byli słabsi od Greka Stefanosa Pournaropoulosa i Ukraińca Dmitrija Vterkovskiego, przegrywając w dwóch setach 6-7 (3), 2-6. Wyniki Kluczyńskiego w singlu: I runda: Jan Kluczyński - Andrij Luki Craciuna (Rumunia) 6-1, 6-0 II runda: Jan Kluczyński - Dylan Guegan (Francja) 3-6, 2-6 Wyniki Kluczyńskiego w deblu: I runda: Jan Kluczyński/Gabriel Nogueira (Brazylia) - Kuzma Avdeev (Rosja)/Jarno Ethan Peterhansen (Szwajcaria) 7-6(5), 6-3 II runda: Kluczyński/Nogueira - Lucian Stefan Andrei/Harris Kopanyi (Rumunia) 6-4, 6-1 1/2 finału: Kluczyński/Nogueira - Guillem Campos Perez/Roberto Perez Socas (Hiszpania) 6-1, 6-4 Finał: Kluczyński/Nogueira - Stefanos Pournaropoulos (Grecja)/Dmitrij Vterkovski (Ukraina) 6-7(3), 2-6

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.