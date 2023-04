Piłkarze kontra koszykarze w Familiadzie

W Wielkanocny Poniedziałek na kibiców Legii Warszawa czeka spora niespodzianka. W kultowym teleturnieju „Familiada” wystąpią koszykarze i piłkarze stołecznego klubu. Będzie to odcinek specjalny popularnego programu prowadzonego przez Karola Strasburgera, w którym nagrody wywalczone przez uczestników zostaną przekazane na cel charytatywny. W drużynie piłkarzy Legii Warszawa wystąpią Artur Jędrzejczyk, Kacper Tobiasz, Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek i Cezary Miszta. Zespół koszykarzy reprezentować będą natomiast Łukasz Koszarek, Dariusz Wyka, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński oraz Benjamin Didier-Urbaniak. Jak w kultowym teleturnieju poradzą sobie legioniści? Emisja odcinka specjalnego „Familiady” już w najbliższy poniedziałek, 10 kwietnia o godz. 14:00 na antenie TVP2.

kulturalny cham - 59 minut temu, *.46.202 jedno jest pewne,napewno wygra LEGIA odpowiedz

JANUSZ W KUBOTACH - 1 godzinę temu, *.38.17 O KURŁA MÓJ ULUBIONY NIEDZIELNY PROGRAM W WYDANIU NASZYCH GRAJKÓW ;-) I ZAJEBISTY ŻART KALORA NA POCZĄTEK ;- ) odpowiedz

do Redakcji - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl z tego co widać na zdjęciach to nie będzie Kapustki, a będzie Sokołowski odpowiedz

Władeczek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Będzie przeciąganie liny w Familiadzie faken? odpowiedz

Domix - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Legia wygra ???? odpowiedz

Domix - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Miała być emotka uśmiechu odpowiedz

