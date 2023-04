W 2. minucie półfinałowego spotkania Pucharu Polski z KKS-em Kalisz wynik mocny strzałem z pola karnego pod poprzeczkę otworzył Igor Strzałek . Było to pierwsze trafienie młodego pomocnika w barwach Legii. Łącznie w stołecznej drużynie wystąpił dotychczas w 9 spotkaniach i zanotował jedną asystę.

