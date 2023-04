Augustyniak: Mieliśmy od groma szczęścia

Wtorek, 4 kwietnia 2023 r. 23:28 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Było dziś bardzo ciężko, nie spodziewaliśmy się, że aż tak będzie. Cieszymy się niesamowicie, że udało się "przepchnąć" ten mecz. Czasami tak jest w piłce, że strzelasz szybko bramkę i wygrywasz tylko 1-0. Jesteśmy w finale i wystarczy tylko się z tego cieszyć - powiedział po zwycięskim półfinale Pucharu Polski defensor Legii, Rafał Augustyniak.









- Nie brakowało nam dziś szczęścia, mieliśmy go od groma. KKS Kalisz mógł nas zaskoczyć w drugiej połowie, bo w pierwszej części mieli może trochę mniej sytuacji. Ten mecz mógł zupełnie inaczej się skończyć. W ofensywie u nas też nie wszystko dziś grało, ale taka jest piłka. Kaliszanie postawili ciężkie warunki, lecz to my jesteśmy w finale.



- Oczywiście, cieszymy się niesamowicie z wejścia do finału. Wszyscy wiedzą, jak ten mecz wyglądał i to jeszcze bardziej cieszy, że udało się utrzymać to 1-0. Na pewno trochę pomogli w tym kibice. Fajnie, że nas wpierają, jeżdżą za nami, są wszędzie w tym sezonie. To bardzo pomaga i fajnie jest cieszyć się razem z nimi.