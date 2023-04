Wszołek: Awans do finału był dla nas bardzo ważny

Środa, 5 kwietnia 2023 r. 00:17 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- To był ciężki mecz. Wiedzieliśmy, że drużyna z Kalisza potrafi grać w piłkę. Widać było, że wyszli nastawieni bardzo pozytywnie. Nam się udało szybko zdobyć bramkę, natomiast potem gospodarze ruszyli na nas i mieli swoje szanse. Są bardzo dobrą drużyną i trzymam kciuki, żeby awansowali do I ligi, bo zasługują na to swoją grą - powiedział po półfinałowym zwycięstwie wahadłowy Legii, Paweł Wszołek.









- Nie chcę szukać jakichś usprawiedliwień, ale mieliśmy jeden dzień mniej odpoczynku od gospodarzy. Ten jeden dzień, mając mecze co trzy dni, jest naprawdę ważnym aspektem. Myślę, że właśnie to zmęczenie trochę wyszło. Ale nie ma co się tłumaczyć. W pucharach najważniejszy jest awans do następnej rundy, obojętnie jaką grą i kosztem. Dzisiaj trochę uśmiechnęło się do nas szczęście. Udało się przejść do finału, co jest dla nas bardzo ważne.



- Nie myślałem jeszcze o grze w finale. Natomiast na pewno finały gra się po to, by je wygrać. Mam więc nadzieję, że tak się właśnie stanie.



- Kibice zawsze są naszym wsparciem i to widać. Jeżdżą za nami, obojętnie gdzie gra drużyna i są dwunastym zawodnikiem. To zawsze dodaje energii w ciężkich momentach. Na pewno możemy liczyć na ogromne wsparcie od nich.