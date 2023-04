Młodzież: mecze weekendowe

Wtorek, 4 kwietnia 2023 r.

Juniorzy starsi wygrali aż 6-1 z liderujacym Górnikiem Zabrze i przesuwają się stopniowo w górę tabeli. Legia U17 wygrała 2-1 z AKS SMS Łódź i ma już 11 p. przewagi nad wiceliderem. Legia U16 uległa 3-6 Varsovii, a zespół U14 przegrał 0-2 z Escolą Varsovia 09. Gracze LSS U15 pokonali 8-1 wicelidera i prowadzą w tabeli I ligi mazowieckiej. Dobrze zaprezentowali się także ich koledzy z rocznika 2010 z SEMPem, za to nieco słabiej poszło w meczu rocznika 2009 LSS z SEMPem II. Zespół U13 Akademii zagrał ze Zniczem Pruszków i Slavią Praga. Legia U12 wygrała na turnieju w Olsztynie.



Legia U11 stoczyła zacięty bój w sparingu z rówieśnikami ze Slavii Praga, który zakońćzył się serią rzutów karnych. Legia U10 zainaugurowała rozgrywki ligowe meczem z Ursusem, prezentując się bardzo dobrze, choć do przerwy i Ursus całkiem nieźle dotrzymywał kroku.

Debiutujący w Ekstralidze mazowieckiej U19 zawodnicy UWKS Legia (drużyna oparta jest w sporej mierze, obok kilku dotyczasowych zawodników, na zawodnikach występujących wcześniej w Varsovii) przegrali 0-2 z Deltą Warszawa 2004/5.



CLJ U19: Górnik Zabrze 04/5 1-6 (0-3) Legia U19

Gole:

0-1 29 min. Cyprian Pchełka (as. Oskar Lachowicz)

0-2 32 min. Jakub Okusami (as. Szymon Bednarz)

0-3 38 min. Cyprian Pchełka (as. Maddox Sobociński)

0-4 55 min. Tomasz Rojkowski (as. Maddox Sobociński)

0-5 58 min. Oskar Lachowicz (as. Maddox Sobociński)

1-5 63 min. Norbert Barczak

1-6 68 min. Jakub Adkonis b.a.



Legia: Jakub Murawski – Franciszek Saganowski [06], Jakub Okusami, Szymon Bednarz, Maciej Bochniak – Jakub Adkonis [07](70' Bartosz Mikołajczyk), Kacper Knera, Oskar Lachowicz (75' Kacper Bogusiewicz [06]) – Maddox Sobociński (60' Wiktor Puciłowski), Tomasz Rojkowski [06](70' Dawid Niedźwiedzki), Cyprian Pchełka [06] (60' Viktor Karolak [06])

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17: AKS SMS Łódź 06 1-2 (1-2) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 12 min. Antoni Klukowski (as.Stevin Kerge)

0-2 17 min. Jakub Zbróg (as. Aleksander Iwańczyk)

1-2 34 min. Jan Janiszewski



Ekstraliga U16: Legia U16 3-6 (2-3) Varsovia '07

Gole:

0-1 13 min. ALexander Gawarecki

0-2 14 min. Alexander Gawarecki

0-3 30 min. Dariusz Strus

1-3 41 min. Mateusz Lauryn (as.Adrian Gilant)

2-3 42 min. Dawid Nos (as. Maksymilian Sterniczuk)

2-4 50 min. Mikołaj Kawczyński b.a.

3-4 52 min. Max Pawłowski (as. Adrian Gilant)

3-5 84 min. Alexander Gawarecki

3-6 90+ min. Paweł Ambrożko (rzut karny)



Strzały (celne) 2 połowa: Legia 3(2) - Varsovia 9(5)





I liga mazowiecka U15: Legia LSS U15 8-1 (4-1) AP Sokołów Podlaski 2008

Gole:

1-0 1 min. Jakub Drzazga (as. Kacper Krajewski)

1-1 9 min.

2-1 21 min. Jakub Drzazga (as. Norbert Augustyniak)

3-1 22 min. Adam Tołwiński

4-1 32 min. Kacper Krajewski (as. Oskar Kurc)

5-1 42 min. Jakub Drzazga (z karnego)

6-1 47 min. Adam Tołwiński (as. Adam Kulicki)

7-1 53 min. Kamil Więch (as. Adam Tołwiński)

8-1 70 min. Adam Kulicki (as. Adam Tołwiński)



Legia LSS: Dominik Sawczuk (41' Hubert Lomankiewicz [09]) - Kacper Jasiński (41' Adam Kulicki), Nikodem Skibiński (65' Adam Tołwiński), Aleksander Dworski [09], Oskar Kurc - Kacper Krajewski (51' Kamil Więch), Patryk Ciborowski, Norbert Augustyniak, Kuba Kuciński (49' Aleksy Skonecki), Adam Tołwiński (55' Kuba Rzępołuch) - Jakub Drzazga Ż(60' Kacper Krajewski)

Trener: Rafał Wajman



Ekstraliga U14: Legia 0-2 (0-1) Escola Varsovia '09

Gole:

0-1 24 min. Kosma Chaber

0-2 72 min. Kosma Chaber



Strzały (celne): Legia 6(2) - Escola 17(12).