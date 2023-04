25. urodziny obchodzi dziś Makana Baku. Zawodnik trafił do Legii latem 2022 roku z tureckiego Göztepe SK. Wcześniej występował w Warcie Poznań. Zadebiutował 23 lipca ubiegłego roku w wygranym 2-0 meczu z Zagłębiem Lubin. Dotychczas rozegrał 19 spotkań w barwach stołecznego zespołu. Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia. Sto lat!

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.95 zdrowia byku i kolejnych urodzin w nowym klubie. hej !! odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeżeli do końca roku nie odpali, to niestety kolejny nietrafiony transfer. Zbyt dużo takich zawodników jest obecnie w zespole. Trzeba szukać nowych graczy i odpalać najsłabsze 2-3 ogniwa w każdym oknie na świat. odpowiedz

Heheh - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: jak ma odpalić jak nie dostaje szans bo siedzi na ławce rezerwowych? Brawa leśny za dobry przegląd sytuacji. Makana 100 lat w zdrowiu!!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Heheh: Widocznie jest cienki, jak sik węża. Zanim ocenisz kogoś, zacznij od siebie. Piszesz brednie. U Kosty grają najlepsi, a cienkie bolki od siedzenia na ławie mają na zadach krosty. Tak się znasz na piłce, jak prezes tysiąclecia. odpowiedz

majusL@legionista.com - 38 minut temu, *.214.95 @Heheh: jakby byl cos wart, to by gral ... ;) odpowiedz

