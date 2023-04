31. urodziny Wszołka

Niedziela, 30 kwietnia 2023 r. 09:46 źródło: Legionisci.com

31. urodziny świętuje dziś Paweł Wszołek. Po raz pierwszy trafił do Legii Warszawa przed sezonem 2019/20. Potem odszedł do Unionu Berlin, by po półrocznej przerwie wrócić do Warszawy. Obecnie jest jednym z podstawowych zawodników w zespole Kosty Runjaicia. W tym sezonie rozegrał już 35 meczów, w których zdobył 7 bramek. W sumie w Legii zanotował już 110 występów. Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia.