MMA

Siexa przed kolejną zawodową walką MMA

Piątek, 7 kwietnia 2023 r. 16:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na Łazienkowską trafił w wieku 14 lat na mecz Legii z Wisłą w 2005 roku. Oczywiście na Żyletę. Szybko przesiąknął klimatem trybun najwspanialszego stadionu w Polsce, niedługo później ruszył za Legią na wyjazdowy szlak, a także rozpoczął treningi sportów walki. Jacek "Siexa" Gać po walkach w kick-bokserskiej formule K-1, przeszedł ostatnio do MMA, dokładając do regularnych treningów walkę w parterze.



W obszernym materiale filmowym, kręconym m.in. na stadionie przy Łazienkowskiej, mówi o miłości do Legii, a także najbliższej walce i sportowych marzeniach. "Chciałbym trafić do najlepszej federacji w Europie - do KSW. To moje marzenie i mój cel" - mówi Jacek. O zawodniku, przed którym druga walka MMA, opowiada również trener Paweł Kłak z Legia Fight Club. Cały materiał video możecie obejrzeć poniżej:







Legionista szykuje się do kolejnej walki MMA, która będzie miała miejsce w sobotę, 22 kwietnia w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Wówczas, podczas gali Fight Club II, "Siexa" (1-0), w formule MMA PRO 77 kg, zmierzy się z Arkadiuszem Kaszubą (3-3) z Rzeszowskiego Klubu Sportów Walki. Kaszuba ma większe doświadczenie w MMA (w tym dwa pojedynki w KSW), ale i zaliczył trzy kolejne porażki. "Siexa" w debiucie wygrał przez nokaut w pierwszej rundzie na gali Fight Empire MMA 2. Teraz jak sam podkreśla, będzie mógł sprawdzić swoją gotowość do rywalizacji w MMA. Zachęcamy do wspierania "Siexy" z trybun hali na Bemowie.



Bilety na bemowską galę nabywać można tutaj, z kolei transmisję w systemie PPV wykupić można tutaj. Początek gali o godzinie 20:00.