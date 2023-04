Legia Ladies 2-2 Polonia Warszawa

W meczu 14. kolejki III ligi Legia Ladies zremisowały w LTC z Polonią Warszawa 2-2. Do przerwy legionistki przegrywały 1-2. Dla rywalek dwie bramki z rzutów wolnych zdobyła Agnieszka Boćkowska, a dla Legii trafiły Aneta Wasiak i Amanda Pietrzak. W 82. minucie Beata Cabaj z Polonii nie wykorzystała rzutu karnego. W doliczonym czasie Amelia Przybylska mogła dać Legii wygraną, jednak uderzyła tylko w poprzeczkę. Świetnie w bramce spisywała się Natasza Koper. Kolejne spotkanie legionistki rozegrają 23 kwietnia o godz. 17:00 na wyjeździe z Włókniarzem Konstantynów. III liga: Legia Ladies 2-2 (1-2) Polonia Warszawa 0-1 - 13' Agnieszka Boćkowska 0-2 - 27' Agnieszka Boćkowska 1-2 - 39' Aneta Wasiak 2-2 - 84' Amanda Pietrzak

