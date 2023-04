Koszykówka

Bilety na mecz z Arką Gdynia

Poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r. 16:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sezon zasadniczy koszykarskiej ekstraklasy wkracza w decydującą fazę - przed legionistami jeszcze trzy mecze przed fazą play-off. W najbliższy czwartek, 20 kwietnia, podopieczni Wojciecha Kamińskiego podejmować będą w hali na Bemowie drużynę Arki Gdynia.



Kibiców serdecznie zapraszamy na to spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 17:30. Wejściówki na to spotkanie kupować można TUTAJ.



Spotkanie z Arką Gdynia należy do II kategorii cenowej, co oznacza, że jest to doskonałą okazją, by posiadacze karnetów skorzystali z możliwości zabrania ze sobą na mecz jednej osoby towarzyszącej, która obejrzy spotkanie całkowicie za darmo! Z wymienionej wyżej opcji posiadacze karnetów mogą skorzystać tylko raz w trakcie trwania sezonu 22/23.



Co zrobić by wygenerować darmowy bilet dla osoby towarzyszącej? Przedstawiamy instrukcję:

- kliknij TUTAJ,

- wybierz miejsce dla osoby towarzyszącej,

- w polu "kod dostępowy" wpisz nr ze swojego karnetu, który widnieje przy kodzie kreskowym,

- to wszystko! Nic nie płacisz, a potwierdzenie zajęcia wskazanego przez Ciebie miejsca znajdziesz na swojej skrzynce mailowej.



Ceny biletów na mecz z Arką:

Kategoria czarna: B - 10 zł

Kategoria zielona: B,D,F,G,H - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria biała: A, E - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

Kategoria czerwona: A, E - ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł

VIP: ulgowy - 99 zł/normalny - 199,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



Termin meczu: czwartek, 20 kwietnia 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)



KUP BILET NA MECZ