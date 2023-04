Koszykówka

Zapowiedź meczu z GTK Gliwice

Piątek, 7 kwietnia 2023 r. 14:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W Wielką Sobotę koszykarze Legii udadzą się do Gliwic, gdzie powalczą o szóstą kolejną wygraną, która przybliży nasz zespół do jak najlepszego miejsca przed fazą play-off. Nasi gracze będą chcieli za wszelką cenę zrewanżować się gliwiczanom za porażkę w słabym stylu poniesioną w pierwszej rundzie przed własną publicznością.



Legioniści na pewno mieli zdecydowanie więcej czasu na przygotowanie i regenerację aniżeli GTK - zespół z Górnego Śląska rozegrał w środę wyjazdowy mecz z Treflem Sopot. Legia z kolei ostatnie spotkanie grała 8 dni przed meczem w Gliwicach, kiedy pokonała na własnym parkiecie Astorię Bydgoszcz. GTK w Sopocie przegrało gość wyraźnie (79:98), grając jak równy z równym tylko przez dwie pierwsze kwarty, a po zmianie stron Trefl wyraźnie "odjechał" gliwiczanom. Najlepszym strzelcem GTK w tym meczu był były skrzydłowy Legii, Jure Škifić. Chorwat zdobył 21 punktów, trafiając 8/10 z gry. Dwucyfrowe zdobycze punktowe zapisali na swoim koncie również Malachi Richardson (16), Earl Jerrod Rowland (13) i Kamari Murphy (10).







GTK nie ma już szans na awans do play-off, ale wobec ostatnich zwycięstw Twardych Pierników, musi cały czas walczyć o kolejne wygrane, by zapewnić sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Gliwiczanie wygrali osiem spotkań w tym sezonie i obecnie plasują się na 12. miejscu w tabeli EBL. Co ciekawe, podopieczni słowackiego szkoleniowca, Maroša Kovačika mają niemal identyczny bilans gier domowych i wyjazdowych (po cztery wygrane).







GTK w ostatnim czasie bardzo słabo radzi sobie na wyjazdach - przegrali pięć kolejnych spotkań na obcych parkietach. Na swoim terenie do niedawna również radzili sobie nie najlepiej, ale po trzech kolejnych porażkach w Gliwicach, w dwóch ostatnich meczach pokonali Stal Ostrów (+15) oraz Sokoła Łańcut (+1). W zwycięskim meczu z beniaminkiem z Łańcuta, świetnie zagrali Richardson i Rowland - obaj zdobyli po 27 punktów, dokładając do tego 7 zbiórek (Malachi) oraz 7 asyst (Earl Jerrod). W ostatni weekend GTK bardzo dobrze radziło sobie przez trzy kwarty w wyjazdowym meczu z wciąż aktualnym mistrzem Polski. W rywalizacji ze Śląskiem, "GieTeK" rozpoczął spotkanie od prowadzenia 16-0 (!), później prowadził przez blisko 36 minut, ale w ostatniej kwarcie, przegranej 10:30, dali sobie wyrwać wypracowaną wcześniej przewagę, ostatecznie przegrywając 73:84.



Najlepszym strzelcem zespołu jest obecnie sprowadzony w trakcie rozgrywek Malachi Richardson, który w sezonie 2021/22 z bardzo dobrej strony pokazał się w Kingu. Rzucający zdobywa w tych rozgrywkach 16.4 pkt., notuje 5.3 zbiórki i wymusza 4.7 przewinienia na mecz. Świetną robotę wykonuje prowadzący grę GTK, Earl Jerrod Rowland. Niespełna 40-letni zawodnik gra średnio ponad 32 minuty na mecz i notuje 14.1 pkt. oraz aż 7.7 asysty. Bardzo ważną rolę odgrywa również podkoszowy Kamari Murphy, zdobywający 12.9 pkt. i 7.4 zbiórki, który nieco słabiej wykonuje rzuty wolne (69%) i nie rzuca z dystansu. W roli skrzydłowych słowacki trener GTK ma do dyspozycji Filipa Puta (śr. 9.6 pkt.) oraz doskonale znanego kibicom Legii, Jure Skificia (śr. 9.4 pkt.). W tym sezonie obaj mają skuteczność za 3 poniżej 30 procent. Ważne role w rotacji mają jeszcze trzej gracze - 24-letni rozgrywający Mateusz Szlachetka (śr. 8.6 pkt.), najlepiej rzucający w swoim zespole za 3 pkt. (38.7%), niski skrzydłowy Terrance Ferguson (śr. 8.2 pkt.) oraz rzucający Szymon Ryżek, który wcześniej w PLK występował w Stali Ostrów.



Legia wygrała pięć ostatnich meczów i nie zamierza się zatrzymywać. Tym bardziej, że walka o miejsce w najlepszej czwórce przed play-off zapowiada się na zaciętą do ostatniej serii gier. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego zrobią wszystko, by podtrzymać dobrą passę i w dobrych humorach spędzić Święta Wielkanocne z najbliższymi. Bardzo dobrą dyspozycję prezentuje w ostatnich spotkaniach Billy Garrett, który coraz częściej bierze zdobywanie punktów na siebie, a jego dobrą dyspozycję wykorzystują koledzy, dogrywając mu piłki na ulubione pozycje. Przed tygodniem nieco słabiej zaprezentował się Aric Holman, ale jesteśmy przekonani, że nasz podkoszowy w sobotę znów potwierdzi wysoką formę. Głodny gry jest Groselle, który po kilkutygodniowej przerwie, w meczu z Astorią zagrał 20 minut, zdobywając 4 punkty i notując zaledwie dwie zbiórki. Chociaż Geoff punktów zdobył niewiele, to z nim na parkiecie Legia uzyskała 10-punktową przewagę nad zespołem z Bydgoszczy.



W pierwszym meczu Legii z GTK w obecnym sezonie, nasz zespół doznał porażki w słabym stylu. Gliwiczanie wygrali na Bemowie 84:61. W Gliwicach w ostatnich latach nasz zespół radził sobie ze zmiennym szczęściem. W ostatnim sezonie doznaliśmy porażki 75:78, wcześniej zwyciężaliśmy tam dwukrotnie, w tym raz po dogrywce - po niesamowitym występnie Anthonego Beane'a (w lutym 2018 roku). Również dogrywką, z tym, że wygraną przez GTK 95:94, zakończyło się spotkanie z pierwszej rundy sezonu 2019/20. Odkąd oba zespoły występują w najwyższej klasie rozgrywkowej, w meczach Legii z GTK bilans jest remisowy (5-5).



Sobotnie spotkanie rozpocznie się o godzinie 15:30 i rozegrane zostanie w Małej Arenie Gliwice. Bezpośrednią transmisję spotkania będzie można zobaczyć na platformie Emocje.TV.



TAURON GTK GLIWICE

Liczba wygranych/porażek: 8-17

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 76,6 / 82,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 30,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,5%



Skład: Earl Jerrod Rowland, Mateusz Szlachetka, Igor Krzych, Norbert Maciejak (rozgrywający), Malachi Richardson, Szymon Ryżek (rzucający), Terrance Ferguson, Jure Skifić, Filip Put, Patryk Wilk, Kamil Skrzypczak, Tomasz Palmowski, Aleksander Busz (skrzydłowi), Kamari Murphy, Michał Domżoł (środkowi)

trener: Maroš Kovačik, as. Stanisław Mazanek



Przewidywana wyjściowa piątka: Earl Jerrod Rowland, Malachi Richardson, Szymon Ryżek, Filip Put, Jure Skifić.



Najwięcej punktów: Malachi Richardson 197 (śr. 16,4), Earl Jerrod Rowland 311 (14,1), Kamari Murphy 310 (12,9), Jure Skifić 236 (9,4), Filip Put (9,6).



Ostatnie wyniki: MKS (w, 88:70), Start (d, 63:49), Astoria (w, 83:72), Spójnia (w, 59:64), Trefl (d, 82:92), Arka (d, 70:81), Stal (w, 100:76), Zastal (d, 88:94), Sokół (w, 68:73), Śląsk (d, 71:91), Legia (w, 61:84), Anwil (d, 80:82), King (w, 84:62), Czarni (w, 49:60), Twarde Pierniki (d, 90:85), MKS (d, 77:79), Start (w, 79:68), Astoria (d, 82:89), Spójnia (d, 83:95), Arka (w, 91:76), Stal (d, 97:82), Zastal (w, 100:89), Sokół (d, 87:86), Śląsk (w, 84:73), Trefl (w, 98:79).



Ostatnie mecze obu drużyn:

11.12.2022 Legia Warszawa 61:84 GTK Gliwice

27.01.2022 Legia Warszawa 86:73 GTK Gliwice

16.09.2021 GTK Gliwice 78:75 Legia Warszawa

17.03.2021 GTK Gliwice 80:89 Legia Warszawa

20.11.2020 Legia Warszawa 95:85 GTK Gliwice

10.12.2019 GTK Gliwice d.95:94 Legia Warszawa

20.04.2019 Legia Warszawa 84:67 GTK Gliwice

06.01.2019 GTK Gliwice 86:71 Legia Warszawa

11.02.2018 GTK Gliwice d.94:101 Legia Warszawa

29.10.2017 Legia Warszawa 78:88 GTK Gliwice

20.05.2017 GTK Gliwice 65:74 Legia Warszawa (finał I ligi)

13.05.2017 Legia Warszawa 75:70 GTK Gliwice (finał I ligi)

12.05.2017 Legia Warszawa 90:80 GTK Gliwice (finał I ligi)

11.03.2017 GTK Gliwice 66:79 Legia Warszawa (I liga)

25.11.2016 Legia Warszawa 78:74 GTK Gliwice (I liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 17-14

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 9-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,2 / 79,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,7%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Billy Garrett, Travis Leslie, Aric Holman/Janis Berzins, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Travis Leslie 296 (śr. 14,1), Billy Garrett 250 (16,7), Kyle Vinales 163 (18,1), Aric Holman 91 (15,2), Geoffrey Groselle 215 (10,2).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90), Astoria Bydgoszcz (d, 96:88).



Termin meczu: sobota, 8 kwietnia 2023 roku, g. 15:30

Adres hali: Gliwice, Akademicka 50 (Mała Arena Gliwice)

Pojemność hali: 1250 miejsc

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV