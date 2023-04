Na stadionach: Zgoda Pogoni z Feyenoordem

Czwartek, 13 kwietnia 2023 r. 09:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu rozegrane zostały półfinałowe mecze Pucharu Polski oraz kolejna ligowa kolejka, rozbita na czwartek, sobotę i poniedziałek. Fani Pogoni przy okazji meczu z Cracovią sformalizowali przyjazne kontakty z Feyenoordem i oficjalnie przybili zgodę.



Portowcy zaprezentowali zgodową choreografię, goszcząc na trybunach 100 fanów z Rotterdamu. Niestety, na tym meczu z podtekstami, z powodu zakazu zabrakło przyjezdnych. Zresztą w ostatniej kolejce aż na czterech stadionach najwyższej klasy rozgrywkowej zabrakło kibiców gości.



Opraw podczas tych meczów było kilka. Oprócz wspomnianej prezentacji Pogoni, choreografie przygotowali fani Miedzi, KKS-u Kalisz, a racowisko na wyjazdowym meczu zaprezentowali legioniści.



W najbliższy weekend mecz Legii z Lechem, który obejrzy komplet kibiców na trybunach, ale niestety zabraknie na nim fanów z Poznania. Lechici ukarani zostali zakazem za mecz z Widzewem i teraz koncentrują się na dwumeczu z Fiorentiną. Fani Legii zapewne w związku z brakiem poznaniaków, rozpoczną przygotowania do oprawy finału Pucharu Polski - 2 maja na stadionie Narodowym czeka nas mecz z Rakowem.



Ekstraklasa:



Miedź Legnica - Legia Warszawa ()

Ponad 5,5 tys. kibiców na trybunach - jeden z najlepszych wyników pod tym względem w Legnicy od dłuższego czasu. Fani Miedzi w II połowie zaprezentowali oprawę - transparent "Odpalamy odpowiedzialnie", nad którym odpalili fajerwerki i ognie wrocławskie. Legioniści przyjechali w dobrej liczbie i z czterema flagami. Z obu stron sporo "uprzejmości".



Górnik Zabrze - Korona Kielce (350)

W Zabrzu zamknięto sektor gości, chociaż prace przy budowie czwartej trybuny jeszcze nie ruszyły. Zabrzanie zdecydowali się wpuścić Koroniarzy na swoje sektory. Kielczanie przyjechali w 350 osób, z jedną flagą i dwoma płótnami poświęconymi zmarłym kibicom. Na meczu 11 tys. fanów.



Lech Poznań - Warta Poznań (182)

Derby Poznania obejrzało 20 tys. widzów. Warta pojawiła się w 182 osoby. Oprócz flag wywiesili transparent "Stadion dla Warty Poznań". Lechici z kolei z transparentem mobilizującym do licznego przybycia na mecz koszykarzy walczących o drugą ligę.



Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk (162)

Ok. 9 tys. na trybunach. Jagiellonia wywiesiła transparent "Pedofile, komuniści, TVNowscy judasze - łapy precz od Św. Jana Pawła II". Lechiści przyjechali w 162 osoby, z flagami "Gdańskie Chamy" i "Biskupia". Mieli również baloniki i transparent "Śmigus dyngus".



Śląsk Wrocław - Piast Gliwice (51)

Wojewoda dolnośląski w ostatnim czasu chce błyszczeć w mediach - zamknął sektory gości na stadionach Śląska i Zagłębia. Na czwartkowym meczu fani Śląska wpuścili na układzie delegację Piasta Gliwice w liczbie 51 osób na swoje sektory (trybuna D). Przyjezdni zaznaczyli swoją obecność kilkoma okrzykami. Frekwencja we Wrocławiu fatalna - niespełna 6 tys. kibiców.



Pogoń Szczecin - Cracovia (-)

Cracovia z powodu zakazu nie mogła pojawić się na tym dalekim wyjeździe. Portowcy z kolei na tym meczu świętowali zgodę z Feyenoordem, przybitą oficjalnie właśnie tego dnia, prezentując oprawę składającą się z malowanej sektorówki, transparentu "MKS Pogoń & Feyenoord" i piro. Obie strony utrzymywały bardzo dobre kontakty od kilku lat. Na trybunach pojawili się zaprzyjaźnieni z Pogonią fani Feyenoordu (100), Dynama Berlin (50) i Kotwicy Kołobrzeg (40).



Radomiak Radom - Raków Częstochowa (-)

Niespełna 4 tysiące fanów na meczu w świąteczny poniedziałek. Zadebiutowała na nim nowa flaga RKS-u. Rakowa brak, z powodu braku sektora gości.



Wisła Płock - Zagłębie Lubin (-)

Na meczu 4,2 tys. kibiców i brak sektora dla przyjezdnych. Na trybunach nie działo się nic godnego uwagi.



Widzew Łódź - Stal Mielec (-)

Ponad 16,3 tys. fanów na meczu ze Stalą Mielec. Sektor gości po ostatniej wizycie lechitów został zamknięty.



Niższe ligi:



Ruch Chorzów - Podbeskidzie Bielsko-Biała (170)

Po raz kolejny dobra frekwencja na meczu Ruchu w Gliwicach. Niebiescy wywiesili transparent skierowany do radnych Chorzowa ws. swojego stadionu - "Koniec wymówek, czas do roboty! Nie bądźcie bezRadni bo będą kłopoty". Podbeskidzie przyjechało w 170 osób i z czterema flagami.



Puchar Polski:



KKS Kalisz - Legia Warszawa (400)

Fani Legii w komplecie stawili się w Kaliszu, gdzie dotarli nieznacznie spóźnieni. W sektorze gości wywieszone zostały dwie flagi, a w drugiej połowie legioniści odpalili 50 rac. Na meczu komplet, ponad 9 tys. kibiców i liczny młyn kaliszan, wspierany przez zgody. Zaprezentowali transparent "Pod tym znakiem zwyciężysz", malowaną sektorówkę z herbem i skrzydłami oraz chorągiewki w barwach i 30 rac. W drugiej połowie założyli peleryny w barwach i zaprezentowali flagowisko. KKS wywiesił transparent "Lewaki łapy precz od Św. JP II".



Górnik Łęczna - Raków Częstochowa (150)

Komplet widzów w Łęcznej - ok. 7,5 tys. fanów i bardzo liczny młyn Górnika. Miejscowi zaprezentowali flagi na kijach oraz transparenty na dwóch kijach, tworzące napis "GKS". Wywiesili ponadto transparent "'Zło dobrem zwyciężaj'. Święty Jan Paweł II". Raków przyjechał transportem kołowym, w 150 osób, z jedną flagą i transparentem "Katyń 1940 Pamiętamy!".



Wyjazd tygodnia: brak

Oprawa tygodnia: Choreo Pogoni Szczecin na meczu z Cracovią



